Різдвяний шопінг: топ-7 способів уникнути зайвих витрат на розпродажі

Фото: pixabay.com

Сезон різдвяних і новорічних знижок вже в самому розпалі, і ризик витратити всі свої гроші, але так і не купити нічого путнього, великий

Ажіотаж підстьобує вир людей, які скуповують все підряд, бо кинулися за подарунками "під ялинку" в останній момент, і знижки, яі ваблять зі всіх вітрин. Для того, щоб грамотно обійти виверти маркетологів, і зробити дійсно корисні інвестиції у свій стиль, потрібно зробити кілька кроків.

1. Почніть з того, що є. Проведіть ревізію в своїй шафі, для цього розберіть ваш гардероб на сезони, перевірте чи достатньо у вас базових речей, весь одяг поєднується між собою за кольором і фактурами, і немає речей застарілого крою.

2. Створіть список. Після ревізії стане зрозуміліше, що наприклад, до ділового костюма не вистачає блузки, або до образу на вихід - підходящої пари туфель. Запишіть все ретельно, а краще сфотографуйте вже готові комплекти без відсутніх деталей (такий наочний посібник пізніше стане вам у нагоді в магазині).

Фото: pixabay.com

3. Заздалегідь придивіться до магазинів. Дійсно, залишилося не так багато часу, але при бажанні можна встигнути. Сходіть на шопінг з порожнім гаманцем, так знизитися ризик зробити необмірковану покупку і ви встигнете подивитися більше варіантів.

4. Простудіюйте он-лайн магазини. Інтернет — чудовий провідник між вами і новим одягом, поки приїде доставка у вас буде ще достатньо часу подумати, чидійсно потрібна ця покупка. Крім того, саме вдома найкраще приміряти нову річ з тими комплектами, які вже є у вас в шафі.

Фото: pixabay.com

5. Сплануйте бюджет. Не варто у знижковому запалі спускати всю зарплату або витрачати всі ліміти. Навіть якщо знижка сягає 90%, зберігайте здоровий глузд.

6️. Приміряйте. Якщо щось добре сидить на манекені, то це не обов'язково підійде і вам. Навіть якщо в примірювальну кабінку кілометрова черга, це не привід в обхід неї нести покупку відразу на касу. Спочатку — примірка, потім — купівля.

⠀Фото: pixabay.com

7️. Загляньте в магазини люкс-сегмента. Саме час, побувати в дорогих магазинах, які теж роблять хороші знижки на свята, і ціни в них стають більш доступними.

Крім того ми писали про те, що Pantone опублікував довідник по найбільш важливим колірним тенденціям майбутнього сезону весна-літо 2019.

Читайте також як насправді відбувається вибір актуальних кольорів майбутніх сезонів в Інституті кольору Pantone.

Відзначимо, що раніше фахівці Pantone розповіли, якими будуть п'ять головних відтінків зими 2019. Модницям варто взяти їх на увагу, при виборі новорічноі сукні.

Все про те, як носити леопардовий принт (Відео: РБК-Україна)