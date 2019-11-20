ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Роскошный выход: Тина Кароль с внушительным декольте блистала в мужской компании

Lite » Мода 20.11.2019 - 13:28
Роскошный выход: Тина Кароль с внушительным декольте блистала в мужской компании
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица блистала на светском мероприятии

Тина Кароль не перестает будоражить воображение поклонников. Например, она буквально заспала сеть пикантными снимками без белья и сразила наповал фото в одних перчатках! Горячие фотосесси украинская поп-дива чередует с элегантными выходами всвет – она блистает на людях в соблазнительных, но лаконичных нарядах, подчеркивающих ее идеальные формы. Так, певица появилась на премии Best Fashion Awards 2019 в роскошном белоснежном платье в пол, причем не одна, а в компании мужчины – своего пиар-менеджера Павла Орлова. Соотвествующие кадры появились на фан-странице артистки в Instagram.

Звезда блистала в белоснежном платье с длинным рукавом и мелким точечным принтом, напоминающем больше россыпь камней. Оригинальная деталь – декоративный пояс на талии. Внимание также привлекает глубокое декольте и пикантный разрез на подоле наряда. Тина дополнила роскошный образ белоснежными босоножками с тонкими ремешками, из аксессуаров – свисающие элегантные серьги.

Макияж звезда сделала с акцентом на фирменные алые губы, блестящие локоны аккуратно уложены в естественные крупные волны.

Роскошный выход: Тина Кароль с внушительным декольте блистала в мужской компании

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Павел сопровождал Тину в подчеркнуто элегантном и стильном образе – черный костюм с декоративной белой строчкой, белая рубашка, шелковый галстук Аскот и темные очки.

Также певица позировала в обществе украинского дизайнера Жана Грицфельда и певицы Юлии Саниной (The Hardkiss).

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Поклонники оценили элегантный выход в свет своей любимицы и не скупились на комплименты.

  • Наша принцесса
  • Тина, Вы супер
  • Самая красивая
  • Красотка
  • Ну что это за прекрасная Женщина?
  • Самая лучшая и самая красивая
  • Королева

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Тина Кароль душевно поздравила сына Вениамина с днем рождения. Певица специально прилетела к нему в Лондон и пропустила полуфинал Танцев со звездами 2019.

Ярче солнца: лучезарная Тина Кароль покорила эффектным появлением на Танцах со звездами 2019 Хулиганка с короткой стрижкой: Тина Кароль поразила необычным образом на Танцах со звездами
Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь