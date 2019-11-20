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Розкішний вихід: Тіна Кароль із значним декольте блищала в чоловічій компанії

Lite » Мода 20.11.2019 - 13:28
Розкішний вихід: Тіна Кароль із значним декольте блищала в чоловічій компанії
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка сяяла на світському заході

Тіна Кароль не перестає розбурхувати уяву шанувальників. Наприклад, вона буквально заспала мережу пікантними кадрами без білизни і вбила наповал фото в одних рукавичках! Гарячі фотосесії українська поп-дива чередує з елегантними виходами світло – вона блищить на людях в спокусливих, але лаконічних нарядах, що підкреслюють її ідеальні форми. Так, співачка з'явилася на премії Best Fashion Awards 2019 в розкішному білосніжній сукні в підлогу, причому не одна, а в компанії чоловіка – свого піар-менеджера Павла Орлова. Відповідні кадри з'явилися на фан-сторінці артистки в Instagram.

Зірка сяяла в білосніжній сукні з довгим рукавом і дрібним точковим принтом, що нагадує більше розсип каменів. Оригінальна деталь – декоративний пояс на талії. Увагу також привертає глибоке декольте і пікантний розріз на подолі вбрання. Тіна доповнила розкішний образ білосніжними босоніжками з тонкими ремінцями, з аксесуарів – звисаючі сережки.

Зірка зробила макіяж з акцентом на фірмові червоні губи, блискучі локони акуратно укладені в природні великі хвилі.

Розкішний вихід: Тіна Кароль із значним декольте блищала в чоловічій компанії

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Павло супроводжував Тіну в підкреслено елегантному і стильному образі – чорний костюм з декоративною білою строчкою, біла сорочка, шовкова краватка Аскот і темні окуляри.

Також співачка позувала у супроводі українського дизайнера Жана Грицфельда і співачки Юлії Саніної (The Hardkiss).

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Шанувальники оцінили елегантний вихід у світ своєї улюблениці і не скупилися на компліменти.

  • Наша принцеса
  • Тіна, Ви супер
  • найкрасивіша
  • Красуня
  • Ну що це за прекрасна Жінка?
  • найкраща і найкрасивіша
  • Королева

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль душевно привітала сина Веніаміна з днем народження. Співачка спеціально прилетіла до нього в Лондон і пропустила півфінал Танців з зірками 2019.

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