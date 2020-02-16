С роскошным декольте и без красной помады: Кароль сразила появлением во время Нацотбора на Евровидение-2020

Певица появилась на людях с нюдовым макияжем
Тина Кароль в этом году заняла судейсое кресло на Нацотборе на конкурс Евровидение 2020. В субботу, 15 февраля состоялся второй полуфинал прослушиваний и стали известны имена шести финалистов. Украинская поп-дива появились перед зрителями в элегантном черном вечернем платье, подчеркнувшем зону декольте.
На страничке в Instagram она опубликовала портретное фото за столом члена жюри, а также показала короткие видео из закулисья, которые тут же попали в ее фан-аккаунты.
Так, на снимке Тина слегка улыбается в камеру. Поклонники тут же отметили, что она изменила привычной красной помаде в пользу трендовой нюдовой, да и сам макияж был выполнен в нежных естественных тонах, а волосы уложены в объемную прическу.
Фото: Тина Кароль на Нацотборе (instagram.com/tina_karol)
К слову, певица опубликовала бэкстейдж со съемок и показала, как стилист помогает ей создавать образ для прямого эфира. Волосы Тины завиты и собраны, а помощница брызгает прическу артистки лаком, фиксируя пряди.
На другом видео Тина идет по коридору. На ней – черное элегантное вечернее платье на тонких бретелях и босоножки на высокой шпильке с тоненькими ремешками.
Поклонники не смогли устоять перед завораживающей красотой своего кумира. Они отметили, что поп-диве очень к лицу нюдовые оттенки помады.
Скриншот комментариев
Ранее Тина Кароль показала соблазнительный образ в красном платье с внушительным декольте.