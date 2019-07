Роскошная женщина: вечно молодая Кэтрин Зета-Джонс блистает на торжественном мероприятии

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса получила почетную награду

Кэтрин Зета-Джонс на днях отправилась в свой родной город Суонси в Уэльсе. Актриса выложила в сеть несколько кадров с прогулки по побережью в компании 74-летнего мужа и 18-летнего сына. То же самое сделал и Майкл Дуглас, отметив, что родина его жены прекрасна. Как оказалось, свои корни знаменитая голливудская актриса вспомнила неслучайно.

Кэтрин с мужем и сыном (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Вчера, 24 июля, там состоялось торжественное мероприятие, на котором 49-летней актрисе вручили почетную награду, о чем она сообщила на своем странице в Instagram. "Вчера я была очень рада получить награду Freedom of the City of Swansea от моего любимого родного города. Спасибо лорд-мэру и народу Суонси за эту честь, оказанную мне!", – написала Кэтрин.

Кэтрин получила почетную награду (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Также она опубликовала несколько кадров с церемонии. Актриса прошлась по красной ковровой дорожке в роскошных нарядах в компании любимых мужчин: мужа и сына. На первом снимке она позирует в ярко-красном платье на одно плечо и с высоким вырезом на ноге. Слегка расклешенное книзу и приталенное, оно подчеркнуло стройную фигуру звезды и ее молодой внешний вид, о котором в сети уже слагают легенды. Дополнили образ красный клатч, изысканные украшения, стильная вечерняя прическа и макияж, который подчеркнул все лучшие черты Кэтрин: выразительные глаза, четкую линию бровей и обворожительную улыбку.

Актриса на красной дорожке в родном городе (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Дилан пришел на ивент в белом пиджаке с бабочкой и черных брюках, а Майкл примерил классический смокинг. Которые похже сменили на черный и серый костюмы соответсвенно. На фото, которое опубликовала Зета-Джонс, все трое выглядят абсолютно счастливыми, их глаза буквально светятся гордостью за Кэтрин.

Розовый к лицу Кэтрин (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Не менее удачным оказался и второй образ знаменитой красавицы. Она надела платье миди оттенка фуксия со скошенной линией плеча и замысловатыми деталями. Наряд такого кричащего цвета Кэтрин ловко "усмирила" бежевыми лодочками на высоком каблуке и такого же оттенка клатчем. В ушах у нее были серьги-кольца, а на руках – многочисленные браслеты и кольца. В этот раз волосы актрисы были завиты в крупные локоны, которые объемной волной спадали по плечам. Образ получился столь совершенным, что вызвал просто бурю восторгов у поклонников по всему миру, которые не скупятся на комплименты под постом Кэтрин.