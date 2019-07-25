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Розкішна жінка: вічно молода Кетрін Зета-Джонс блищить на урочистому заході

Lite » Мода 25.07.2019 - 15:29
Розкішна жінка: вічно молода Кетрін Зета-Джонс блищить на урочистому заході
Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса отримала почесну нагороду

Кетрін Зета-Джонс днями відправилася в своє рідне місто Суонсі в Уельсі. Актриса виклала в мережу кілька кадрів з прогулянки по узбережжю в компанії 74-річного чоловіка та 18-річного сина. Те ж саме зробив і Майкл Дуглас, зазначивши, що батьківщина його дружини прекрасна. Як виявилося, свої корені знаменита голлівудська актриса пригадала невипадково.

Розкішна жінка: вічно молода Кетрін Зета-Джонс блищить на урочистому заходіКетрін з чоловіком і сином (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Вчора, 24 липня, там відбувся урочистий захід, на якому 49-річній актрисі вручили почесну нагороду, про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Вчора я була дуже рада отримати нагороду Freedom of the City of Swansea від мого улюбленого рідного міста. Спасибі лорд-мера і народу Суонсі за цю честь, надану мені!" – написала Кетрін.

Розкішна жінка: вічно молода Кетрін Зета-Джонс блищить на урочистому заходіКетрін отримала почесну нагороду (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Також вона опублікувала кілька кадрів з церемонії. Актриса пройшлася по червоній килимовій доріжці в розкішних нарядах в компанії улюблених чоловіків: чоловіка і сина. На першому знімку вона позує в яскраво-червоній сукні на одне плече і з високим вирізом на нозі. Злегка розкльошена донизу і приталена, вона підкреслила струнку фігуру зірки і її молодий зовнішній вигляд, про який у мережі вже складають легенди. Доповнили образ червоний клатч, вишукані прикраси, стильний вечірня зачіска і макіяж, який наголосив всі кращі риси Кетрін: виразні очі, чітку лінію брів і чарівну посмішку.

Розкішна жінка: вічно молода Кетрін Зета-Джонс блищить на урочистому заходіАктриса на червоній доріжці в рідному місті (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Ділан прийшов на івент в білому піджаку з метеликом і чорних брюках, а Майкл приміряв класичний смокінг. Що потім змінили на чорний і сірий відповідно. На фото, яке опублікувала Зета-Джонс, всі троє виглядають абсолютно щасливими, їх очі буквально світяться гордістю за Кетрін.

Розкішна жінка: вічно молода Кетрін Зета-Джонс блищить на урочистому заходіРожевий до обличчя Кетрін (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Не менш вдалим виявився і другий образ знаменитої красуні. Вона одягла сукню міді відтінку фуксія зі скошеною лінією плеча і незвичними деталями. Наряд такого яскравого відтінку Кетрін спритно "втихомирила" бежевими човниками на високому каблуці і такого ж відтінку клатчем. У вухах у неї були сережки-кільця, а на руках – численні браслети і кільця. В цей раз волосся актриси були завите у великі локони, які об'ємної хвилею спадали з плечей. Образ вийшов настільки досконалим, що викликав просто бурю захоплення у шанувальників по всьому світу, які не скупляться на компліменти під постом Кетрін.

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