Розкішна навіть вдома: Наталія Водянова вчить носити речі в піжамному стилі

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель замовляє подарунки

Наталя Водянова вміє себе подати на червоних доріжках і світських виходах, для поїздок вона теж любить підібрати стильне вбрання. Але вдома знаменита модель виглядає не менш розкішно. У цьому 37-річна красуня вкотре переконала своїх шанувальників, опублікувавши затишне домашнє фото. Наталя сидить у кріслі з чашкою кави в руці, мило посміхаючись в камеру. А її образ, незважаючи на кумедні елементи, вийшов стильним та яскравим.

Наталія показує новий стильний образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова наділа шовкову піжаму в подовжню чорну смужку від Olivia Von Hall вартістю близько $450. На голову вона одягла обруч з золотистими оленячими рогами. "Дорогий Дідусь Мороз, а можна мені побажати, щоб кожен сніданок у цьому році був у Тіффані? Я себе дуже добре вела (ніколи не рано для різдвяних бажань)", – жартівливо підписала Наталія кадр з власної квартири в Парижі.

Таким чином Водянова відреагувала на новини від гіганта модної індустрії LVMH, власником якої є Бернар Арно, батько чоловіка Наталії. Так, компанія придбала культовий будинок Tiffany за 16,2 мільярда доларів. Антуан Арно, який також працює в LVMH, опублікував в честь такої події пост: картинку фірмового відтінку Tiffany з підписом "Ласкаво просимо!".

Така піжама стане основою для стильних образів (фото: net-a-porter)

Втім, судячи з макіяжу і укладки, модель не збирається проводити час вдома. А всього лише готується до чергового виходу. До речі, піжамний стиль на піку популярності. А тому елементи свого образу Наталія легко використовувати для своїх бездоганних луків. При бажанні такі речі легко можна обіграти навіть взимку! Наприклад, сорочка ідеально буде виглядати заправленою в джинси, а штани підійдуть до светру.

Наталія в будинку в Парижі (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, Наталія останнім часом продемонструвала масу незвичайних образів для тих, хто любить експерименти з актуальними фасонами і принтами. Один з них – у чорно-білому костюмі Dior. Кюлоти і піджак з укороченими рукавами в актуальну велику клітку вона поєднала з чорними чобітками на високій шпильці. Вийшло неймовірно стильно!