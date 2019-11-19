Хочется повторить! Наталья Водянова показала актуальный образ для зимнего сезона

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель готовится к праздникам

Наталья Водянова, которая на днях вернулась в Париж, уже полностью включилась в насыщенную событиями жизнь французской столицы. 37-летняя модель и филантроп успела показать, как проводит со своей семьей – вместе с детьми и бабушкой она отправились насладиться выпечкой в одном из кафе. После мама пятерых детей удивила поклонников рассказами о том, как поборола тягу к французским булочкам. А сейчас начала активно строить планы на будущие праздничные месяцы.

Наталья умеет составлять стильные образы (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья опубликовала пост, где примерила стильный черно-белый костюм Dior – кюлоты и пиджак с укороченными рукавами в крупную клетку (к слову, это одна из самых актуальных расцветок в этом сезоне). В дополнение к нему она подобрала черные сапожки на высокой шпильке с острым носком и серьги-кольца. Волосы Водяновой завили крупными локонами и уложили в объемную укладку. А макияж сделали достаточно яркий – обычно Наталья обходится минимумом косметики даже на встречах.

Водянова обожает брючные костюмы (фото: instagram.com/natasupernova)

«До конца десятилетия осталось всего 6 недель. Как и с кем вы их проведете? Что запланировано на Рождество и Новый год? Меня вот очень впечатлили компактное и уютное мобильное шале от французского архитектора Шарлотты Перьен в расчете на 10 гостей. И я подумала о том, кто были бы эти 10 человек, которых бы я пригласила встречать с собой новое десятилетие? А кого пригласили бы вы?», – написала Наталья, которая в последнее время часто заводит с подписчиками разговоры.

Многие принялись рассказывать, кого бы они пригласили и сколько всего еще нужно сделать до конца года. Другие просто восхитились, какая стильная и стройная Водянова. «Шикарная», «образ – шик», – не устают повторять они. Что ж, такой костюм – стильный и теплый – обязательно должен быть в гардеробе каждой девушки будущей зимой!