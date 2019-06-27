Роковая красотка: обворожительная Белла Хадид блистает на обложке французского ELLE

22-летняя модель украсила новую глянцевую обложку
Белла Хадид, которая является одной из самых популярных моделей современности, порадовала поклонников новой яркой работой. 22-летняя красотка украсила обложку (а вернее – сразу две) известного глянцевого журнала – французского ELLE. Обе они получились стильными и изысканными. На первой младшая Хадид показана крупным планом. А потому отлично виден ее безупречный макияж в песочных тонах от Dior, шляпку от нью-йоркского бренда Eugenia Kim, а также серьги от Bvlgari, идеально гармонирующие с оттенком глаз Беллы.
Вторая снята на берегу моря. Здесь Белла предстала во всей красе. Она примерила женственный наряд, сплошь из вещей культового дома Dior, лицом которого является девушка. На Белле надето полупрозрачное платье с черным узором, под которыми видно нижнее белье – бюстгальтер и трусики с высокой талией, а завершают образ часы и роскошные украшения, серьги и браслет, от Bvlgari.
"Очень солнечная Белла Хадид на обложке нашего журнала, который появится в газетных киосках уже завтра", – написали на официальной странице глянца.
Также в сеть попали и другие образы из этой съемки. В основном стилисты сделали упор на легкие летние и в то же время элегантные наряды, которые подчеркнули чувственную красоту девушки. Сама Белла пока не поделилась с фолловерами этой работой. Зато в Instagram глянца уже полетели первые кадры со съемки. Один из них, где она сидит на песке в платье с полуобнаженной грудью, они подписали: "Гламур на странице. Одетая в легкие платья, которые передают беззаботное летнее настроение, Белла Хадид дает нам виртуозный урок чувственной элегантности!".
Белла для испанского Vogue (фото: instagram.com/bellahadid)
К слову, Белла очень часто появляется на обложках лучших изданий. Только за последние три месяца она украсила два журнала Vogue – испанский и японский. А в перерывах она успевает блистать на шоу, показах и светских ивентах.