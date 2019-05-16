Фатальна красуня: Алессандра Амбросіо захопила стрункою фігурою в розкішній сукні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/timur)

Супермодель блищить на Каннському фестивалі

Алессандра Амбросіо – одна із зірок, що обожнюють фестивалі. І Каннський не став винятком. 38-річна супермодель прибула на Лазурний берег однією з перших і відразу ж почала демонструвати численні розкішні образи. На відкритті вона з'явилася в білому вбранні зі шлейфом і пір'ям від Ralph & Russo.

У перший день фестивалю бразильська красуня сяяла в білому платті від Ralph & Russo (фото: instagram.com/alessandraambrosio; instagram.com/timur)

А в другий день приміряла пристрасний образ фатальної жінки-вамп. Алессандра з'явилася на килимовій доріжці в короткій сукні від Julien Macdonald, розшитій бісером, зі шлейфом. Така сукня повною мірою продемонструвала всі кращі сторони моделі: її бездоганну фігуру, яскравий типаж, розкішний загар і квітучий вигляд.

У другий день Алессандра появилас в образі вамп (фото: instagram.com/alessandraambrosio; instagram.com/timur)

Доповнили образ золотисті босоніжки на високому каблуці від Giuseppe Zanotti, прикраси від французького ювелірного дому Boucheron, макіяж з акцентом на червоні губи, яскравий манікюр і лаконічна укладання. "Lady in red", – написала красуня під фото на своїй сторінці в Instagram. Фолловери оцінили її образ, як зазвичай, високо:

"Яка чудова жінка"

"Вау"

"Ви просто досконалі! Красива і елегантна Алессандра. Я люблю твої фотографії"

"Кращі ноги назавжди"

"Абсолютно красива"

"Ви змушуєте мене мріяти"

"Прекрасна жінка"

"Я люблю тебе, королева"

"Чудова, і в огні"

"Червоний – це вогонь"

"Так прекрасна!"

"Ти так прекрасна, любов моя"

Треба зазначити, що Алессандра, яка вже майже рік у відносинах з власником італійського бренду Alanui – Ніколо Одді, на івент прибула одна. Незважаючи на те що бойфренд часто супроводжує її в робочих поїздках, вони ще жодного разу не з'явилася на публіці разом. Зате вони із задоволенням проводять разом час на пляжі і в компанії дітей.

Алессандра Амбросіо і Ніколо Одді (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, в Канни прибутку і багато інших колег Алессандри по подіуму, серед яких супермоделі Даутцен Крус і Ізабель Гулар.