Рок-звезда: Элина Свитолина поразила трендовым total black образом

Элина Свитолина редко делится обновлениями со своими поклонниками. Именитая украинская теннисистка полностью погружена в постоянные тренировки и подготовки к новым турнирам. И все же в “бешенном” ритме находит время для своего instagram-блога. Однако по большей части спортсменка предпочитает делиться новостями о своей спортивной карьере. А вот “стильные обновления” от нее - большая, но всегда ожидаемая редкость.

На днях Свитолина приятно поразила поклонников новым стильным выходом, который соответствует ведущим трендам осени 2019!

Так, на опубликованных снимках Элина позирует в очень стильном total black образе. Подчеркнем, что полностью черный лук - один из ведущих трендов этой осени, а также зимы 2019/20. Для вечернего выхода спортсменка выбрала облегающие лосины из эко-кожи, заправленные в высокие замшевые ботфорты. Образ украинской красотки дополняет короткая кожаная куртка. Из аксессуаров - берет, а также маленькая сумочка на цепочке. Смотрится очень эффектно. Получился идеальный лук для вечерней прогулки с любимым.

Стильная Элина Свитолина: instagram.com/elisvitolina

Поклонники спортсменки пришли в восторг от ее нового образа и поспешили засыпать любимицу комментариями:

“Неперевершена!”

“Шикарная!”

“Элечка украиночка украинская красота”

“Отпадная обувь”

“Рок-звезда”

“Вауу, один из лучших образов, которые я только видела”

“Ты выглядишь действительно потрясающе”

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Элина Свитолина на яхте с Монфисом восхитила аппетитными формами в купальнике.