Рок-звезда: Элина Свитолина поразила трендовым total black образом

Свитолина сочетает в одном образе сразу несколько ведущих трендов осени 2019
Элина Свитолина редко делится обновлениями со своими поклонниками. Именитая украинская теннисистка полностью погружена в постоянные тренировки и подготовки к новым турнирам. И все же в “бешенном” ритме находит время для своего instagram-блога. Однако по большей части спортсменка предпочитает делиться новостями о своей спортивной карьере. А вот “стильные обновления” от нее - большая, но всегда ожидаемая редкость.
На днях Свитолина приятно поразила поклонников новым стильным выходом, который соответствует ведущим трендам осени 2019!
Так, на опубликованных снимках Элина позирует в очень стильном total black образе. Подчеркнем, что полностью черный лук - один из ведущих трендов этой осени, а также зимы 2019/20. Для вечернего выхода спортсменка выбрала облегающие лосины из эко-кожи, заправленные в высокие замшевые ботфорты. Образ украинской красотки дополняет короткая кожаная куртка. Из аксессуаров - берет, а также маленькая сумочка на цепочке. Смотрится очень эффектно. Получился идеальный лук для вечерней прогулки с любимым.
Стильная Элина Свитолина: instagram.com/elisvitolina
Поклонники спортсменки пришли в восторг от ее нового образа и поспешили засыпать любимицу комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina
Напомним, ранее Элина Свитолина на яхте с Монфисом восхитила аппетитными формами в купальнике.