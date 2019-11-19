Рок-зірка: Еліна Світоліна вразила трендовим total black образом

Еліна Світоліна рідко ділиться оновленнями зі своїми шанувальниками. Іменита українська тенісистка повністю занурена в постійні тренування і підготовки до нових турнірів. І все ж у "шаленому" ритмі знаходить час для свого instagram-блогу. Проте здебільшого спортсменка воліє ділитися новинами про свою спортивну кар'єру. А ось "стильні оновлення" від неї - велика, але завжди очікувана рідкість.

На днях Світоліна приємно вразила шанувальників новим стильним виходом, який відповідає провідним трендів осені 2019!

Так, на опублікованих знімках Еліна позує в дуже стильному total black образі. Підкреслимо, що повністю чорний лук - один з провідних трендів цієї осені, а також зими 2019/20. Для вечірнього виходу спортсменка вибрала лосини з еко-шкіри, заправлені у високі замшеві ботфорти. Образ української красуні доповнює коротка шкіряна куртка. З аксесуарів - берет, а також маленька сумочка на ланцюжку. Виглядає дуже ефектно. Вийшов ідеальний лук для вечірньої прогулянки з коханим.

Стильна Еліна Світоліна: instagram.com/elisvitolina

Шанувальники спортсменки прийшли в захват від її нового образу і поспішили засипати улюбленицю коментарями:

"Неперевершена!"

"Шикарна!"

"Элечка україночка українська краса"

"Отпадная взуття"

"Рок-зірка"

"Вауу, один з кращих образів, які я тільки бачила"

"Ти здаєшся дійсно приголомшливо"

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна на яхті з Монфісом захопила апетитними формами в купальнику.