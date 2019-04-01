Ярко и стильно: Жанна Бадоева продемонстрировала эффектные весенние образы

Бывшая ведущая "Орла и Решки" Жанна Бадоева, которая недавно поделилась своими секретами счастья и позитивного взгляда на мир, сейчас снимает собственное шоу "Жизнь других". Съемки проходят в разных живописных уголках мира, а теледива при этом с удовольствием делится своими историями и впечатлениями, а также демонстрирует яркие и эффектные весенние образы в своем Instagram.

Жанна примерила как элегантные платья и плащи, так и брючный костюм. Так, на съемках в Барселоне она блистала в красочном розовом тренче, а в другой день -в забавной футболке и клетчатых брюках и пиджаке.

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

После чего Бадоева отправилась на юг Италии, где в в оригинальном платье с цветочным принтом и бахромой прокатилась на бирюзовом мопеде.

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

"Живя в Италии (на севере) уже несколько лет, мне ооочень интересно, как живут люди на юге Италии ( если смотреть по карте, то мы на самом каблуке). Говорят, жизнь на севере и на юге страны очень отличается! Вот сейчас и узнаю", - отметила телезвезда.

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

Поклонники благодарят ее за интересную передачу и неизменный позитив.

"Программа великолепна! Просто, жизненно и эмоционально! Жанна, вы прекрасны, успехов Вам!";

"Жанна напоминает шкодную ведьмочку и в этом ее оригинальность, смотрю и передераю стиль!!!";

"Спасибо! За позитивный настрой на всю неделю!!!! После просмотра передач про жизнь других людей. Как приятно видеть счастливых людей, несмотря что в жизни много сложностей. Нам нужно смотреть такие передачи!!! Это отличное средство от всякой ерунды, таких как депрессии и тому подобных состояний!!";

"Супер костюмчик, Жанна, очень идет!! Каждая передача "жизнь других" все лучше и лучше";

"Смотрела. Супер. Классный формат, люблю вас как ведущую тревел шоу", - пишут пользователи сети.

Напомним, Жанна Бадоева показала повзрослевшую дочь Лолиту от брака с Аланом Бадоевым.

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