Яскраво і стильно: Жанна Бадоєва продемонструвала ефектні весняні образи

Колишня ведуча "Орла і Решки" Жанна Бадоєва, яка нещодавно поділилася своїми секретами щастя і позитивного погляду на світ, зараз знімає власне шоу "Життя інших". Зйомки проходять у різних мальовничих куточках світу, а теледіва при цьому із задоволенням ділиться своїми історіями і враженнями, а також демонструє яскраві та ефектні весняні образи в своєму Instagram.

Жанна приміряла як елегантні сукні й плащі, так і брючний костюм. Так, на зйомках в Барселоні вона блищала в яскравому рожевому тренчі, а в інший день -у кумедній футболці і картатих брюках і піджаку.

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Після чого Бадоєва вирушила на південь Італії, де в оригінальній сукні з квітковим принтом і бахромою прокотилася на бірюзовому мопеді.

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

"Живучи в Італії (на півночі) вже кілька років, мені дуууже цікаво, як живуть люди на півдні Італії ( якщо дивитися по карті, то ми на самому каблуці). Кажуть, життя на півночі і на півдні країни дуже відрізняється! Ось зараз і дізнаюся", - зазначила телезірка.

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Шанувальники дякують їй за цікаву передачу і незмінний позитив.

"Програма чудова! Просто, життєво і емоційно! Жанна, ви прекрасні, успіхів Вам!";

"Жанна нагадує шкодную відьмочку і в цьому її оригінальність, дивлюся і передераю стиль!!!";

"Дякую! За позитивний настрій на весь тиждень!!!! Після перегляду передач про життя інших людей. Як приємно бачити щасливих людей, незважаючи що в житті багато труднощів. Нам потрібно дивитися такі передачі!!! Це відмінний засіб від всякої нісенітниці, таких як депресії і тому подібних станів!!";

"Супер костюмчик, Жанна, дуже йде!! Кожна передача "життя інших" все краще і краще";

"Дивилася. Супер. Класний формат, люблю вас як провідну тревел шоу", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Жанна Бадоєва показала подорослішалу дочку Лоліту від шлюбу з Аланом Бадоєвим.

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