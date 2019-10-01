Яркие будни: Роузи Хантингтон-Уайтли показывает 4 нескучных образа для офиса

Роузи Хантингтон-Уайтли сделала подборки образов на своей странице постоянной рубрикой. И поклонники этому только рады. Здесь можно вдохновиться нарядами на все случаи жизни. Нужны идеи для роскошных вечерних выходов? Легко! Образы для офиса? Тем более. На них и остановимся.

Роузи обожает брючные костюмы (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи, помимо модельной карьеры, успешно занимается собственным бизнесом – она создатель, идейный вдохновитель и даже интервьюер своего ресурса Rose Inc. Поэтому в офисе и на деловых встречах она проводит много времени. Выглядеть на подобных мероприятиях стильно, непринужденно и эффектно – настоящее искусство, которому как раз и стоит поучиться у знаменитой британской красотки.

Белый верх, черный низ

Классика жанра, которую нескучной делают несколько нюансов. Во-первых, белая рубашка-оверсайз, нарочито небрежно заправленная в брюки идеального кроя – также свободные и длинные. Во-вторых, броские аксессуары: широкая золотая цепь-чокер, темные очки и сумочка необычной формы. То что надо, когда от офисных луков становится буквально "тесно".

Черно-белый к лицу Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

Бежевая нежность

Безупречный осенний ансамбль с намеком на сексуальность. Его главные составляющие: широкие брюки, боди телесного оттенка (которое и придает пикантную "голую" нотку), объемный жакет. Дополнить такой наряд Роузи предлагает своими любимыми босоножками с квадратным носком и сумочкой-косметичкой от Bottega Veneta. Они – просто рекордсмены по "мельканию" в блоге звезды.

К такому наряду идеально подойдет чувственный макияж (фото: instagram.com/rosiehw)

Леди в черном

Ничего сложного – просто черный топ, а также трендовые черные брюки с высокой посадкой. Но главное – опять в деталях. Топ модель выбрала необычной, слегка "расслабленной" формы: с высоким горлом и рукавами "летучая мышь", а строгие брюки кокетливо подвернула. Босоножки на каблуке, плоский клатч, цепочка на ноге – кажется, Роузи хочет напомнить всем, что будни не бывают серыми.

Черный к тому же стройнит (фото: instagram.com/rosiehw)

Легкость бытия

Для всех, кто не готов так просто расстаться с беззаботной летней атмосферой. Светло-голубые укороченные брюки, белый топ и светло-бежевый жакет делают образ легким и ненавязчивым. А тонкий ремень и "сетчатые" босоножки от Bottega Veneta только добавляют ему очарования.

Больше легкости в повседневной жизни не помешает (фото: instagram.com/rosiehw)