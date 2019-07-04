Пурпурный дождь: Джиджи Хадид в роскошном платье Valentino покорила Париж

Джиджи Хадид регулярно принимает участие в показах лучших мировых дизайнеров. Не стала исключением и Неделя высокой моды в Париже. 24-летняя супермодель уже успела засветиться на нескольких шоу. А вчера прошлась по подиуму легендарного итальянского бренда Valentino. Она примерила роскошный наряд в пурпурных тонах. Длинное пышное платье с огромным бантом спереди и цветными аппликациями по всему подолу юбки произвело огромное впечатление как на гостей, так и на саму Джиджи. Спустя несколько часов после шоу она выложила пост, полный восторгов и слов благодарности.

Джиджи Хадид в Париже (фото: instagram.com/gigihadid)

«Haute Couture вчера, самый красивый показ от @pppiccioli Носить настоящее произведение искусства, подобное этому – это огромная честь, как и опыт работы с командой, которая делает эти произведения вручную. Некоторые из нас не говорят на одном языке, но есть понятая и общая гордость, радость и ответственность. Каждый образ был необычным! Большое спасибо этой замечательной команде!», – написала старшая Хадид.

Джиджи украсиал обложку июльского Vogue Италия

Стоит отметить, что лук Джиджи получился максимально гармоничным еще и благодаря слаженной работе бьюти-мастеров. Макияж и прическа, искусно выполненные лучшими визажистами и парикмахерами, также заслуживают высочайших похвал. Безупречный тон, выразительный взгляд густо подведенных глаз и широкие пурпурные с блестками полоски теней – все это сделало модель похожей на сказочную принцессу.

Джиджи Хадид часто принимает участие в шоу лучших дизайнеров (фото: instagram.com/gigihadid)

Впрочем, на это и рассчитывал креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли. Коллекция была создана под вдохновением от Востока и полна разнообразными деталями, отсылающими к нему. Девушки-модели утопали в перьях, бахроме и цветах. Причудливые наряды всех расцветок буквально ослепляли своей красотой. К слову, в показе также приняли участие другие популярные модели, включая дочь Синди Кроуфорд – Кайю Гербер, Мариякарлу Босконо, а также 75-летнюю супермодель Лорен Хаттон.