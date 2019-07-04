Пурпурний дощ: Джіджі Хадід в розкішному вбранні Valentino підкорила Париж

Джіджі Хадід регулярно бере участь у показах найкращих світових дизайнерів. Не став винятком і Тиждень високої моди в Парижі. 24-річна супермодель вже встигла засвітитися на декількох шоу. А вчора пройшлася по подіуму легендарного італійського бренду Valentino. Вона приміряла розкішний наряд пурпурових тонах. Довге пишне плаття з величезним бантом спереду і кольоровими аплікаціями по всьому подолу спідниці справило величезне враження як на гостей, так і на саму Джіджі. Через кілька годин після шоу вона виклала пост, повний захоплення і слів подяки.

Джіджі Хадід в Парижі (фото: instagram.com/gigihadid)

«Haute Couture вчора, найкрасивіший показ від @pppiccioli. Носити справжній витвір мистецтва, подібний цьому, – це величезна честь, як і досвід роботи з командою, яка робить ці твори вручну. Деякі з нас не говорять на одній мові, але є зрозуміла і спільна гордість, радість та відповідальність. Кожен образ був незвичайним! Велике спасибі цій чудовій команді!», – написала старша з сестер Хадід.

Джіджі украсиал обкладинку липневого Vogue Італія

Варто відзначити, що лук Джіджі вийшов максимально гармонійним ще й завдяки злагодженій роботі б'юті-майстрів. Макіяж і зачіска, майстерно виконані кращими візажистами та перукарями, також заслуговують найвищих похвал. Бездоганний тон, виразний погляд густо підведених очей і широкі пурпурні з блискітками смужки тіней – все це зробило модель схожою на казкову принцесу.

Джіджі Хадід часто приймає участь в шоу кращих дизайнерів (фото: instagram.com/gigihadid)

Втім, на це і розраховував креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі. Колекція була створена під враженням від Сходу і сповнена різноманітними деталями, які відсилають до нього. Дівчата-моделі потопали в пір'ї, бахромі і кольорах. Химерні вбрання усіх забарвлень буквально засліплювали своєю красою. До речі, у показі також взяли участь інші популярні моделі, включаючи дочка Сінді Кроуфорд – Кайю Гербер, Мариякарлу Босконо, а також 75-річну супермодель Лорен Хаттон.