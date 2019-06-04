В пурпурном платье с перьями и парике: Винни Харлоу восхитила ярким образом и стройными ногами

24-летняя модель блистает на CFDA Fashion Awards в платье Ralph Lauren
Винни Харлоу редко пропускает светские события. Девушка обожает блистать на красных дорожках и демонстрировать самые роскошные наряды. Не обошла она стороной и CFDA Fashion Awards. На ивент в нью-йоркском Бруклинском музее она пришла в необычном образе. Короткое платье от американского бренда Christian Siriano, щедро украшенное перьями, буквально превратило ее в райскую птицу.
Винни восхитила пурпурным нарядом и новой прической (фото: instagram.com/winnieharlow; instagram.com/lorraineschwartz; instagram.com/csiriano)
Дополнили образ Christian Louboutin туфли на шпильках яркой расцветки с пайетками и крупные кольца от американского ювелирного бренда Lorraine Schwartz. Еще одна необычная деталь – прическа. В этот раз Винни примерила не новый цвет волос, а парик. Черное каре с челкой стало идеальным завершением лука и сделало его необычным и стильным.
"К @CFDA готова. Так благодарна за возможность почтить удивительные таланты в индустрии моды!", – подписала она серию снимков, опубликованных в Instagram.
К яркому образу ей подобрали макияж с серебристыми тенями и длинными ресницами (фото: instagram.com/winnieharlow; instagram.com/lorraineschwartz; instagram.com/csiriano)
Поклонники тут же засыпали ее многочисленными комментариями. Многие отметили, что заслуги Винни в индустрии моды также весьма велики.
Напомним, премия CFDA Fashion Awards вручается за особые достижения в фешн-индустрии и присуждается выдающимся деятелям. Одним из триумфаторов этого года стала Дженнифер Лопес, которая получила звание CFDA Fashion Icon Award. Она также восхитила публику роскошным нарядом. 49-летняя знаменитость пришла на вечер в ярко-оранжевом комплекте Ralph Lauren.