ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В пурпурном платье с перьями и парике: Винни Харлоу восхитила ярким образом и стройными ногами

Lite » Мода 04.06.2019 - 20:23
В пурпурном платье с перьями и парике: Винни Харлоу восхитила ярким образом и стройными ногами
Винни Харлоу (фото: instagram.com/csiriano)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

24-летняя модель блистает на CFDA Fashion Awards в платье Ralph Lauren

Винни Харлоу редко пропускает светские события. Девушка обожает блистать на красных дорожках и демонстрировать самые роскошные наряды. Не обошла она стороной и CFDA Fashion Awards. На ивент в нью-йоркском Бруклинском музее она пришла в необычном образе. Короткое платье от американского бренда Christian Siriano, щедро украшенное перьями, буквально превратило ее в райскую птицу.

В пурпурном платье с перьями и парике: Винни Харлоу восхитила ярким образом и стройными ногамиВ пурпурном платье с перьями и парике: Винни Харлоу восхитила ярким образом и стройными ногамиВ пурпурном платье с перьями и парике: Винни Харлоу восхитила ярким образом и стройными ногамиВинни восхитила пурпурным нарядом и новой прической (фото: instagram.com/winnieharlow; instagram.com/lorraineschwartz; instagram.com/csiriano) 

Дополнили образ Christian Louboutin туфли на шпильках яркой расцветки с пайетками и крупные кольца от американского ювелирного бренда Lorraine Schwartz. Еще одна необычная деталь – прическа. В этот раз Винни примерила не новый цвет волос, а парик. Черное каре с челкой стало идеальным завершением лука и сделало его необычным и стильным.
"К @CFDA готова. Так благодарна за возможность почтить удивительные таланты в индустрии моды!", – подписала она серию снимков, опубликованных в Instagram.

В пурпурном платье с перьями и парике: Винни Харлоу восхитила ярким образом и стройными ногамиВ пурпурном платье с перьями и парике: Винни Харлоу восхитила ярким образом и стройными ногамиВ пурпурном платье с перьями и парике: Винни Харлоу восхитила ярким образом и стройными ногами

К яркому образу ей подобрали макияж с серебристыми тенями и длинными ресницами (фото: instagram.com/winnieharlow; instagram.com/lorraineschwartz; instagram.com/csiriano) 

Поклонники тут же засыпали ее многочисленными комментариями. Многие отметили, что заслуги Винни в индустрии моды также весьма велики.

  • Вы удивительный талант в индустрии моды
  • Я в восторге от этого образа
  • Невероятная красота
  • Здравствуйте, дорогая Королева, вы выглядите великолепно
  • Великолепна
  • Так идеальна
  • Моя королева, ты выглядишь, как египетская королева
  • Настроение – цвет фиолетовый))
  • Да, детка
  • Люблю эти волосы на тебе
  • Я люблю фиолетовый, и ничего не могу с этим поделать
  • Супервеликолепна

Напомним, премия CFDA Fashion Awards вручается за особые достижения в фешн-индустрии и присуждается выдающимся деятелям. Одним из триумфаторов этого года стала Дженнифер Лопес, которая получила звание CFDA Fashion Icon Award. Она также восхитила публику роскошным нарядом. 49-летняя знаменитость пришла на вечер в ярко-оранжевом комплекте Ralph Lauren.

Модная икона: Дженнифер Лопес покорила красную дорожку CFDA эффектным нарядом и стальным прессом Время зажигать! Белла Хадид засыпала сеть горячими летними фото в бикини
Новости Украины красотамодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь