В пурпурній сукні з пір'ям і перуці: Вінні Харлоу захопила яскравим образом і стрункими ногами

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/csiriano)

24-річна модель блищить на CFDA Fashion Awards у сукні Ralph Lauren

Вінні Харлоу рідко пропускає світські події. Дівчина обожнює блищати на червоних доріжках і демонструвати найрозкішніше вбрання. Не обійшла вона стороною і CFDA Fashion Awards. На івент в нью-йоркському Бруклінському музеї вона прийшла в незвичайному образі. Коротка сукня від американського бренду Christian Siriano, щедро прикрашена пір'ям, буквально перетворила її в райську птицю.

Вінні захопила пурпурним вбранням і новою зачіскою (фото: instagram.com/winnieharlow; instagram.com/lorraineschwartz; instagram.com/csiriano)

Доповнили образ Christian Louboutin туфлі на шпильках яскравого забарвлення з паєтками і великі кільця від американського ювелірного бренду Lorraine Schwartz. Ще одна незвичайна деталь – зачіска. Цього разу Вінні приміряла новий колір волосся, а перуку. Чорне каре з чубчиком стало ідеальним завершенням образу і зробило його незвичайним і стильним.

"До @CFDA готова. Так вдячна за можливість вшанувати дивовижні таланти в індустрії моди!", – підписала вона серію знімків, опубліковані в Instagram.

До яскравого образу їй підібрали макіяж з сріблястими тінями і довгими віями (фото: instagram.com/winnieharlow; instagram.com/lorraineschwartz; instagram.com/csiriano)

Шанувальники тут же засипали її численними коментарями. Багато відзначили, що заслуги Вінні в індустрії моди також дуже великі.

Ви дивовижний талант в індустрії моди

Я в захваті від цього образу

Неймовірна краса

Здрастуйте, дорога Королева, ви виглядаєте чудово

Чудова

Така ідеальна

Моя королева, ти виглядаєш, як єгипетська королева

Настрій – колір фіолетовий))

Так, дитинко

Люблю це волосся на тобі

Я люблю фіолетовий, і нічого не можу з цим вдіяти

Супервеликолепна

Нагадаємо, премія CFDA Fashion Awards вручається за особливі досягнення у фешн-індустрії і присуджується видатним діячам. Одним із тріумфаторів цього року стала Дженніфер Лопес, яка отримала звання CFDA Fashion Icon Award. Вона також вразила публіку розкішним вбранням. 49-річна знаменитість прийшла на вечір в яскраво-помаранчевому комплекті Ralph Lauren.