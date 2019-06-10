Більше тіла: Ріанна засвітила голі груди у зйомці для відомого глянцю

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Співачка і бізнесвумен блищить на новій обкладинці

Ріанна, яка лише нещодавно захопила мережу провокаційним нарядом, не втомлюється радувати фоловерів. Кілька годин тому 31-річна співачка представила нову роботу. Фотосесія для відомого глянцю вийшла сміливою і провокаційною. На одному фото дівчина позує в напівпрозорому комбінезоні леопардового забарвлення, під яким відмінно проглядаються голі груди. Доповнює картину хутряна накидка, босоніжки на величезних підборах, смарагдові сережки, яскравий макіяж з червоними губами і "мокра" укладка. Ріанна полулежить на білому дивані, закинувши на нього одну ногу і прикривши тіло боа леопардового забарвлення.

Ріанна показала зйомку для відомого глянцю (фото: instagram.com/badgalriri)

Другий кадр вийшов не менш чуттєвим і провокаційним, хоча містить мінімум "інформації". Дівчина стоїть гола, з прикритими очима, демонструючи свої татуювання і розкішне кольє з дорогоцінними каменями.

Один кадрів журнал опублікував у себе на офіційній сторінці, підписавши пост: «З ким ти зустрічаєшся?». Ріанна: «Загугли це». Друзі, колишні колеги та майбутні партнери по караоке стають чимось особистим на обкладинці нашого річного номери, шукайте на стендах з завтрашнього дня".

Співачка регулярно тішить шанувальників новими гарячими кадрами (фото: instagram.com/badgalriri)

Шанувальники відразу ж вибухнули гучними коментарями:

Можу сказати тільки одне: чорт

До біса приголомшлива

Ікона

Позич мені цей наряд, коли закінчиш, сестричка, я живу через дорогу

Я не можу дихати

Вау, так!

Дай нам видихнути

Ми недостойні тебе

Це любов

Ти так красива

Ти така мила, моя королева

Я сподіваюся, що це частина @savagexfenty, тому що мені потрібен цей костюм в моєму житті

Вінні Харлоу на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow)

До речі, у такому ж вбранні блищала нещодавно ще одна признання красуня – канадська модель Вінні Харлоу. На вечірку Met Gala 2019 дівчина з'явилася у відвертому напівпрозорому леопардовому комбінезоні LaQuan Smith, доповнивши його корсетом і ботфортами.