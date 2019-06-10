ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Більше тіла: Ріанна засвітила голі груди у зйомці для відомого глянцю

Lite » Мода 10.06.2019 - 18:29
Більше тіла: Ріанна засвітила голі груди у зйомці для відомого глянцю
Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Співачка і бізнесвумен блищить на новій обкладинці

Ріанна, яка лише нещодавно захопила мережу провокаційним нарядом, не втомлюється радувати фоловерів. Кілька годин тому 31-річна співачка представила нову роботу. Фотосесія для відомого глянцю вийшла сміливою і провокаційною. На одному фото дівчина позує в напівпрозорому комбінезоні леопардового забарвлення, під яким відмінно проглядаються голі груди. Доповнює картину хутряна накидка, босоніжки на величезних підборах, смарагдові сережки, яскравий макіяж з червоними губами і "мокра" укладка. Ріанна полулежить на білому дивані, закинувши на нього одну ногу і прикривши тіло боа леопардового забарвлення.

Більше тіла: Ріанна засвітила голі груди у зйомці для відомого глянцюБільше тіла: Ріанна засвітила голі груди у зйомці для відомого глянцюРіанна показала зйомку для відомого глянцю (фото: instagram.com/badgalriri)

Другий кадр вийшов не менш чуттєвим і провокаційним, хоча містить мінімум "інформації". Дівчина стоїть гола, з прикритими очима, демонструючи свої татуювання і розкішне кольє з дорогоцінними каменями.

Один кадрів журнал опублікував у себе на офіційній сторінці, підписавши пост: «З ким ти зустрічаєшся?». Ріанна: «Загугли це». Друзі, колишні колеги та майбутні партнери по караоке стають чимось особистим на обкладинці нашого річного номери, шукайте на стендах з завтрашнього дня".

Більше тіла: Ріанна засвітила голі груди у зйомці для відомого глянцюСпівачка регулярно тішить шанувальників новими гарячими кадрами (фото: instagram.com/badgalriri)

Шанувальники відразу ж вибухнули гучними коментарями:

  • Можу сказати тільки одне: чорт
  • До біса приголомшлива
  • Ікона
  • Позич мені цей наряд, коли закінчиш, сестричка, я живу через дорогу
  • Я не можу дихати
  • Вау, так!
  • Дай нам видихнути
  • Ми недостойні тебе
  • Це любов
  • Ти так красива
  • Ти така мила, моя королева
  • Я сподіваюся, що це частина @savagexfenty, тому що мені потрібен цей костюм в моєму житті

Більше тіла: Ріанна засвітила голі груди у зйомці для відомого глянцюБільше тіла: Ріанна засвітила голі груди у зйомці для відомого глянцюВінні Харлоу на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow) 

До речі, у такому ж вбранні блищала нещодавно ще одна признання красуня – канадська модель Вінні Харлоу. На вечірку Met Gala 2019 дівчина з'явилася у відвертому напівпрозорому леопардовому комбінезоні LaQuan Smith, доповнивши його корсетом і ботфортами.

Чоловік і дружина перед Богом: усі подробиці весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта Звички тіла жінки, яка любить і цінує себе
Новини України Рианнакрасотамода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся