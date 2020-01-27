Простое платье и вязаные носки: Наталья Водянова показала, в чем ходит дома

Наталья Водянова обожает наряжаться – только на прошлой неделе знаменитая модель и филантроп порадовала сразу несколькими яркими образами для Всемирного экономического форума. Тем интереснее поклонникам узнать, в чем ходит знаменитая красавица, когда на нее не устремлены многочисленные камеры. По возвращении в Париж Наталья успела показать, как ее встретил младший сын после непродолжительной разлуки, а после – фото с еще одним домашним любимцем, котом Галилео. На этом снимке она позирует в милом домашнем одеянии, без косметики и прически.

Наталья Водянова в Париже (фото: instagram.com/natasupernova)

Одета Наталья в легкое платье с темно-синими цветами. А дополняет женственный образ весьма неожиданный элемент – теплые вязаные носки. 37-летняя красавица сидит на диване, подогнув ноги, и смотрит в камеру, весело улыбаясь. Одной рукой она гладит кота, который, к слову, заметно подрос. "Дом там, где мой кот. Счастливых выходных всем", – написала Водянова.

Наталья с Галилео (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, кота Наталья взяла около года назад. Вместе с детьми супермодель посетила приют для животных, где они сразу же заприметили своего будущего питомца. Водянова тут же принялась писать Антуану Арно сообщения с просьбой забрать его домой. На что возлюбленный знаменитой красавицы и матери его детей ответил полным одобрением. Всю эту историю она постила у себя в сториз. Буквально сразу коту дали имя Галилео и завели ему отдельный аккаунт. Теперь Наталья периодически выкладывает у себя фото с животным, а однажды даже призывала всех подписаться на него.

Наталья Водянова часто дает интервью Дереку Бласбергу (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, недавно Наталья также завела youtube-канал, куда активно выкладывает видео. В одном из последних она вновь коснулась темы тяжелого детства и в подробностях рассказала о своем становлении в мире моды. По словам девушки, мама не могла купить ей вещи, и она всегда перешивала вещи из бабушкиного сундука, чтобы выглядеть модно. А первая брендовая сумка, которую Наталья купила на своем первом фешн-вике в Милане, была Bottega Veneta. Аксессуар до сих пор хранится у Водяновой.

Еще одна интересная подробность из жизни юной Натальи касается ее кулинарного "опыта". Так, модель призналась, что во время своего первого полета в Париж была просто в восторге от еды из самолета. Это было намного вкуснее всего, что ей доводилось пробовать до этого.