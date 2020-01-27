Проста сукня і в'язані шкарпетки: Наталя Водянова показала, в чому ходить вдома

Наталя Водянова обожнює стильне вбрання – тільки минулого тижня знаменита модель і філантроп порадувала відразу декількома яскравими образами для Всесвітнього економічного форуму. Тим цікавіше шанувальникам дізнатися, в чому ходить знаменита красуня, коли на неї не спрямовані численні камери. Після повернення в Париж Наталія встигла показати, як її зустрів молодший син після нетривалої розлуки, а після – фото з ще одним домашнім улюбленцем, котом Галілео. На цьому знімку вона позує у милому домашньому вбранні, без косметики і зачіски.

Наталя Водянова у Парижі (фото: instagram.com/natasupernova)

Одягнена Наталя в легку сукню з темно-синіми квітами. А доповнює жіночний образ вельми несподіваний елемент – теплі в'язані шкарпетки. 37-річна красуня сидить на дивані, підігнувши ноги, і дивиться в камеру, весело посміхаючись. Однією рукою вона гладить кота, який, до речі, помітно підріс. "Дім там, де мій кіт. Щасливих вихідних всім", – написала Водянова.

Наталя з Галілео (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, кота Наталія взяла близько року тому. Разом з дітьми супермодель відвідала притулок для тварин, де вони одразу ж запримітили свого майбутнього вихованця. Водянова тут же почала писати Антуану Арно повідомлення з проханням забрати його додому. На що коханий відомої красуні і матері його дітей відповів повним схваленням. Всю цю історію вона постила у себе в сторіз. Буквально відразу коту дали ім'я Галілео і завели йому окремий аккаунт. Тепер Наталя періодично викладає у себе фото з твариною, а одного разу навіть закликала всіх підписатися на нього.

Наталя Водянова часто дає інтерв'ю Дереку Бласбергу (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, нещодавно Наталія також завела youtube-канал, куди активно викладає відео. В одному з останніх вона знову торкнулася теми важкого дитинства і в подробицях розповіла про своє становлення у світі моди. За словами дівчини, мама не могла купити їй речі, і вона завжди перешивала речі з бабусиної скрині, щоб виглядати модно. А перша брендова сумка, яку Наталя купила на своєму першому фешн-віке в Мілані, була Bottega Veneta. Аксесуар досі зберігається у Водянової.

Ще одна цікава подробиця з життя юної Наталі стосується її кулінарного "досвіду". Так, модель зізналася, що під час свого першого польоту у Париж була просто в захваті від їжі з літака. Це було набагато смачніше все, що їй доводилося куштувати до цього.