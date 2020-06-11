Просто и стильно: Эмили Ратаковски показала, как носить белую рубашку

Эмили Ратаковски приучила публику к голым фото, откровенным образам в крошечным купальниках и соблазнительных платьях. Но не меньше, чем свое совершенное тело, девушка любит демонстрировать и свой отличный вкус. В гардеробе 28-летней красавицы множество стильных вещей, которые она умело сочетает между собой при составлении луков на выход. Отдельная любовь знойной красотки – это уже ставшая вечной классикой белая рубашка.

Эмили в домашнем образе (фото: instagram.com/emrata)

Несколько часов назад девушка показала, что предпочитает носить ее даже дома. Эмили опубликовала фото, на котором предстала с цветами в своем роскошном особняке. С помощью поста она поблагодарила подписчиков за теплые слова в честь ее дня рождения. Его модель и бизнесвумен отмечает 7 июня. Лук Эмили резко контрастировал с жаркими фото, к которым привыкли ее фанаты. Тем не менее, он вызвал не меньше восторгов. Ратаковски надела простую белую рубашку, которую дополнила изысканными золотыми цепочками. Макияж она сделала нейтральный, а волосы собрала на затылке, выпустив пару прядей. Получилось просто и стильно. Такой аутфит станет отличным вариантом для офисных будней, а также для прогулок в жаркий летний день. Берем на вооружение!

Звезда обожает белый (фото: instagram.com/emrata)

К слову, белый – один из любимых оттенков основательницы Inamorata. Она часто выбирает его, чтобы подчеркнуть свою смуглую кожу и эффектную внешность. Белые кроп-топы, купальники и пиджаки стали практически визитной карточкой известной модели.

Девушка знает, что идет брюнеткам (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, свою карьеру Эмили начала в 14 лет, когда подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Юной красавице удавалось совмещать учебу в школе в Сан-Диего с работой модели в Лос-Анджелесе. После школы Эмили поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где проучилась год, изучая изобразительное искусство. Но ушла, решив полностью посвятить себя модельной карьере. Позже она стала получать предложения сниматься в клипах, а затем – и в кино. Параллельно Ратаковски основала свой бренд купальников, белья и вещей для дома, который стал основным видом деятельности Эмили.