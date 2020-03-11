Идеальна с головы до ног: Эмили Ратаковски блистает в эффектном платье от украинского дизайнера

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Знаменитость примерила наряд от BEVZA

Эмили Ратаковски стала героиней популярного шоу "Поздняя ночь с Сетом Мейерсом" (Late Night with Seth Meyers). На запись программы она отправилась в соблазнительном наряде, который примечателен не только тем, что отлично подчеркнул стройную фигуру девушки. Шелковое платье оригинального кроя создал украинский бренд BEVZA для коллекции весна-лето 2020. Так что звездных поклонников уже заслужившей мировую славу марки прибавилось!

Эмили на шоу (фото: instagram.com/emrata)

Платье, сшитое из тонкого шелка коричневого оттенка отличал оригинальный вырез на талии. С его помощью Эмили в который раз показала свой железный пресс. Также наряд акцентировал внимание на стройных ногах и тонких руках 28-летней красавицы. В дополнение к нему Ратаковски обула босоножки на высоких устойчивых каблуках. Макияж ей сделали с четко подведенными глазами, блестящими губами и персиковыми румянами. А волосы уложили в пляжные волны, нарочито "растрепанные". Выглядела модель и актриса, как всегда: соблазнительно и женственно.

Эмили в платье от BEVZA (фото: принтскрин instagram.com/emilyratajkowskisource.ita)

Интересно, что подобный крой Эмили выбирала и для совместного недавнего выхода в свет со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом. Пара появилась на мероприятии в необычных образах. Эмили надела черный комбинезон с топом и широкими брюками, который обнажил ее идеальный живот. Верхняя часть крепилась к нижней с помощью золотистой цепочки, что только придало образу пикантности. Супруг знаменитой красавицы выбрал серый костюм, который дополнил черной футболкой и кроссовками. Несмотря на несколько разные стили, пара смотрелась весьма гармонично и эффектно.

Эмили и Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, еще одна знаменитость мирового масштаба, порадовавшая выходом в наряде от Светланы Бевзы – звезда "Игры престолов" Софи Тернер. Девушка выбрала белоснежный комбинезон для знакового события – свадьбы со своим возлюбленным Джо Джонасом, которую они сыграли в Лас-Вегасе в мае прошлого года.