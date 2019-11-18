Елена Зеленская рассказала, как открывает миру украинскую моду

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди дала откровенный комментарий

Елена Зеленская, которая недавно снялась для украинской версии Vogue, в интервью глянцу раскрыла много сторон своей жизни. Так, первая леди призналась, что ей не по душе публичность и гораздо комфортнее быть в тени. Тем не менее, статус первой леди имеет и массу преимуществ. К примеру, благодаря ему Елена может реализовать множество проектов и планов. Сейчас вместе со своей командой они сфокусировались на здоровье детей, равных возможностях для всех украинцев и культурной дипломатии.

Елена на обложке Vogue (фото: vogue.ua)

К слову, многочисленные поездки очень помогают в таких вопросах. Благодаря им, по словам Елены, она может наблюдать, как организованы те или иные проекты в других странах и найти оптимальное решение для Украины. На данный момент задачей первоочередной стала реформа школьного питания.

Елена обожает рассказывать миру об украинских дизайнерах (фото: vogue.ua)

Также Елена рассказала, что легко могла отказаться от той самой ненавистной ей публичности, а заодно и от критики в сети. Но она выбрала во всем поддерживать мужа – начиная от проектов до светских выходов. К тому же поездки и мероприятия – еще одна возможность продемонстрировать миру талант украинских дизайнеров.

Елена в наряде от FROLOV (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За относительно короткий срок в статусе первой леди Елена уже успела стать настоящей иконой стиля: ее образы всегда гармоничные и завершенные. Она сотрудничала со многими модельерами, выбирая наряды FROLOV, SIX., ELENAREVA, Vita Kin и Lake Studio. И обожает реакцию публики на свои наряды.

"Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так знают, – как приятно открывать миру украинских дизайнеров".