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Елена Зеленская рассказала, как открывает миру украинскую моду

Lite » Мода 18.11.2019 - 16:53
Елена Зеленская рассказала, как открывает миру украинскую моду
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди дала откровенный комментарий

Елена Зеленская, которая недавно снялась для украинской версии Vogue, в интервью глянцу раскрыла много сторон своей жизни. Так, первая леди призналась, что ей не по душе публичность и гораздо комфортнее быть в тени. Тем не менее, статус первой леди имеет и массу преимуществ. К примеру, благодаря ему Елена может реализовать множество проектов и планов. Сейчас вместе со своей командой они сфокусировались на здоровье детей, равных возможностях для всех украинцев и культурной дипломатии.

Елена Зеленская рассказала, как открывает миру украинскую модуЕлена на обложке Vogue (фото: vogue.ua)

К слову, многочисленные поездки очень помогают в таких вопросах. Благодаря им, по словам Елены, она может наблюдать, как организованы те или иные проекты в других странах и найти оптимальное решение для Украины. На данный момент задачей первоочередной стала реформа школьного питания.

Елена Зеленская рассказала, как открывает миру украинскую модуЕлена Зеленская рассказала, как открывает миру украинскую модуЕлена обожает рассказывать миру об украинских дизайнерах (фото: vogue.ua)

Также Елена рассказала, что легко могла отказаться от той самой ненавистной ей публичности, а заодно и от критики в сети. Но она выбрала во всем поддерживать мужа – начиная от проектов до светских выходов. К тому же поездки и мероприятия – еще одна возможность продемонстрировать миру талант украинских дизайнеров.

Елена Зеленская рассказала, как открывает миру украинскую модуЕлена в наряде от FROLOV (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За относительно короткий срок в статусе первой леди Елена уже успела стать настоящей иконой стиля: ее образы всегда гармоничные и завершенные. Она сотрудничала со многими модельерами, выбирая наряды FROLOV, SIX., ELENAREVA, Vita Kin и Lake Studio. И обожает реакцию публики на свои наряды.

"Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так знают, – как приятно открывать миру украинских дизайнеров".

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