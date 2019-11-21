В широких брюках и джемпере: Елена Зеленская показала стильный образ на каждый день

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди побывала на форуме «Украина растет вместе со мной»

Елена Зеленская, которая пообещала первым делом взяться за реформацию системы детского питания, продолжает активно двигаться в этом направлении. Вчера, 20-го ноября, состоялся Всеукраинский форум Национального совета детей и молодежи «Украина растет вместе со мной». Здесь первая леди обсудила с лидерами школьного самоуправления качество питания в учебных заведениях, а также необходимость сделать еду в школьных столовых полезной и вкусной.

Елена Зеленская на форуме (фото: Офис Президента)

«Наши дети питаются вне дома пять дней в неделю в течение всего учебного года, а это девять месяцев. И если это некачественно и не вызывает аппетита, дети фактически остаются голодными. Неудивительно, что головная боль большинства украинских родителей – это заболевание желудка у детей. Мы уже начали движение по воплощению нашей инициативы. Министерство здравоохранения внесло изменения в устаревшие нормативы школьного питания. Это первый и очень важный шаг», – отметила Елена Зеленская.

Елена выбрала комфортный образ (фото: Офис Президента)

Дети акцентировали внимание первой леди на самых проблемных моментах школьного питания. Недоваренная, переваренная, холодная еда, вредные продукты (чипсы, сухарики, газированные напитки и т.п.) в школьных буфетах, антисанитария, высокие цены на еду или вообще отсутствие столовых в некоторых школах... Всем эти проблемам Елена пообещала найти решение.

Первая леди пообещала реформировать систему питания (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

«Сегодняшнее общение было крайне важным. Ведь наша инициатива в первую очередь для детей и сохранения их здоровья с детства. Поэтому главное для меня было услышать вас. Идеи и мысли, прозвучавшие, обязательно будут учтены…», – сказала Елена Зеленская.

На мероприятие она отправилась в очередном стильном и комфортном образе. Широкие черные брюки классического кроя, а также коричневый теплый джемпер, украшенный на груди аппликацией, – женственный и по-осеннему уютный вариант для выхода. Завершали его черные туфли и серьги-кольца с камнями. Макияж Елена предпочла в натуральных оттенках, а волосы первой леди были уложены в объемную гладкую укладку. Отличный выбор для повседневного стильного образа!