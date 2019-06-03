Просто прелесть: Ким Кардашьян растрогала поклонников архивным фото с отцом и сестрой

Ким Кардашьян знает все секреты грамотного ведения своего блога в Instagram и умеет подогреть интерес к своей персоне. Поэтому на ее странице фото со светских событий всегда чередуются с семейными, а фото собственных детей – с архивными снимками. Так, несколько часов назад знаменитая теле- и Instagram-персона опубликовала снимок со своим отцом Робертом Кардашьяном и старшей сестрой Кортни. "Лучший папа навсегда!", – подписала Ким фото, на котором отец держит их, еще совсем крошек, на руках. Такие посты всегда вызывают волну умиления у фолловеров звезды, и в этот раз все вышло так же.

Ким Кардашьян со старшей сестрой Кортни и отцом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Это любовь

Безусловная любовь

О боже!

Неважно, что ненавистники говорят, Ким всегда была красивая

Я люблю это, и я люблю, как сильно ты любил своего отца

Мне нравится, как ты всегда помнишь своего папу... Я потерял свою пару лет назад, и моя семья тоже любит делиться его воспоминаниями

Бог благословил вас

Какие милые

Это напомнило мне о моем отце и моих племянницах

Просто прелесть

Ким обожает семейные фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, многие отметили, что Ким в детстве была очень похожа на свою младшую дочь Чикаго, которая родилась в 2018-м году при помощи суррогатной матери.

Ким выглядит как Чикаго здесь

Чикаго, это ты?

Чикаго выглядит так же, как ты!

О боже, ты просто малышка Чи!

Чикаго – твоя сестра-близняшка

Ким в роскошном комбинезоне от Dolce & Gabbana (фото: instagram.com/kimkardashian)

Старшая дочь, которая в свои 5 лет уже обожает наряжаться и не раз восхищала сеть модными образами, также засветилась на странице Кардашьян. Так, Ким выставила серию фото в роскошном белом комбинезоне от Dolce & Gabbana. Над нарядом, который звезда примерила на концерт Селин Дион, трудился Доменико Дольче. А маленькая Норт, обожающая заимствовать вещи из гардероба знаменитой мамы, принимала участие в примерках. "Спасибо тебе Доменико! Я надеюсь, что Норт был хорошей помощницей", – подписала Ким фото. К слову, девочка примерила необычное серебристое платье и выглядела весьма стильно.