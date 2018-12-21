Просто і елегантно: Іванка Трамп вийшла у світ у светрі з паєтками

Фото: Іванка Трамп (instagram.com/ivankatrump)

Дочка президента США потрапила в об'єктиви фотографів у Вашингтоні

Дочка американського президента Іванка Трамп з'явилася на публіці в простому, але при цьому стильному образі. Вона працює асистентом Дональда Трампа і в рамках роботи зустрілася з лідером більшості в Сенаті США Мітчем Макконнеллом.

Іванка з'явилася в чорній спідниці і сірому светрі в ромбики, який був прикрашений малюнками з пайеток. Доповнила образ дівчина чорними човниками на шпильці.

Фото: Іванка Трамп (Getty Images)

В якості аксесуарів вона вибрала перлинні сережки та об'ємну сумку Chanel.

Фото: Іванка Трамп (Getty Images)

Такий образ підкреслив струнку фігуру дочки Трампа і злегка оживив строгий діловий стиль.

Фото: Іванка Трамп (instagram.com/ivankatrumppix)

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп з'явилася в елегантному костюмі з оголеними плечима. Ввечері на офіційній частині заходу G20 Іванка змінила вбрання. Оскільки одна з частин саміту проходила в оперному театрі Colon в Буенос-Айресі, то вона дозволила собі більш елегантний наряд.

Ми також писали про те, що Мішель Обама вийшла у світ в яскравій сукні чоботях за 4 тисячі доларів. Мішель взяла участь у паблік-тоці разом з відомою актрисою Сарою Джесікою Паркер. Обама вийшла на сцену в шовковій сукні яскраво-жовтого кольору в підлогу і блискучих ботфортах Balenciaga.

Зазначимо, що голлівудська зірка Сандра Буллок засвітилася в сукні від українського бренду. Знаменитість потрапила в об'єктиви фотографів, коли прибула на шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорку. Сандра вибрала довге чорне плаття в білий горошок від elenareva.

Відео: РБК-Україна