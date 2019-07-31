Просто и эффектно: безупречный офисный образ от Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли всегда отличалась умением одеваться. Ее фирменный стиль узнаваем: даже в повседневной жизни девушка обожает классику и простые элегантные вещи, которые умело комбинирует с кэжуал-деталями. На своей странице в Instagram модель порой выкладывает целые подборки продуманных до мелочей образов, которые так и хочется повторить.

Возможно, чувство вкуса у нее, как у британки, просто в крови. А может, тому способствовало сотрудничество с лучшими мировыми фешн-брендами. Одно точно: будь у Роузи своя марка одежды, она бы точно имела успех!

Модель умеет составлять образы на все случаи жизни (фото: instagram.com/rosiehw)

Несколько часов назад модель показала новые фото, на которых представила новый безупречный образ. В это раз Роузи отдала предпочтение одному из своих любимых цветов – белому. 32-летняя супермодель надела широкие брюки с крупными карманами и высокой посадкой, которые дополнила простым белым топом. Обута она в свои любимые телесного оттенка мюли на высоком каблуке с квадратным носком от Bottega Veneta.

Новый стильный лук от модели (фото: instagram.com/rosiehw)

А из аксессуаров выбрала тонкий ремень и роскошные украшения от Bvlgari: часы с ремешком-"змейкой", кольцо необычной формы, массивный браслет и лаконичные серьги. Присутствует в кадре еще одна ее излюбленная деталь этого лета – объемная сумка-косметичка Bottega Veneta, которой Роузи часто дополняет свои луки. Волосы модель собрала в пучок на затылке, а макияж сделала достаточно выразительный.

Образы модели всегда продуманы до последней детали (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, позирует она в роскошном офисе Rose Inc. Судя по фото, к дизайну интерьера также приложила сама Роузи. Впрочем, как и ко всему, что касается ее бизнеса. На своем сайте она лично берет интервью у знаменитых персон из мира моды, снимается в качестве модели и старается сделать контент простым и доступным всем. "Работаем над нашим новым календарем контента для @roseinc. Скажите, кого или что бы вы хотели видеть на сайте?", – подписала фото Роузи.

Офис Rose Inc. (фото: instagram.com/rosiehw)

Поклонники принялись бурно обсуждать интересующие их темы, главные из которых: "Как одеться в стиле Роузи", "Лучшие бьюти-"уловки", которые Роузи усвоила за годы работы", а также откуда модель черпает вдохновения для интерьера.