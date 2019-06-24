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Как принцесса: Осадчая блистала на Голос.Діти в пышном платье с оголенными плечами


Телеведущая поинтересовалась, за кого ее подписчики болеют на шоу

Катя Осадчая успевает везде, и на каждом мероприятии восхищает стильными и эффектными образами. В воскресенье прошел очередной выпуск вокального шоу Голос.Діти, в котором его бессменная ведущая блистала в очень красивом платье. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Катя позировала в нежно-голубом платье с пышной юбкой, украшенной оборками, и ассиметричным вырезом, оголяющим плечи. Она дополнила образ черными босоножками на каблуках, а волосы собрала в красивую прическу. В руках теледива держит серебристый диско-шар и задорно улыбается на фоне золотистого дождика.

В подписи Осадчая отметила, что ее впечатляющий наряд - от украинского бренда Pollardi.

"Ви дивитеся @golos.dity? За кого вболіваєте?" - написала ведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры поделились своими фаворитами на проекте, а также оставили комплименты "принцессиному" образу Кати.

  • Конечно, это одна из моих любимых программ на нашем телевидении! у меня дикий восторг, радость, слёзы и счастье за то, какие талантливые детки растут в нашей стране
  • Обов'язково дивлюсь. Талановиті діти України!
  • Как принцесса
  • Катюша! Я вас обожаю 
  • Смотрю с большим удовольствием!!! Дети все очень талантливые!!! Супер шоу!!!
  • Так вболиааемо что слезы не высыхают, я открыла для себя Дзидзьо, а вообще все такие сильные
  • Смотрю ...море позитива и гордости ...какие талантливые дети!!!
  • Голос діти дивлюсь завжди .Неймовірно
  • Блестящие плачут сейчас видя Ваше фото 
 

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, 35-летняя Катя Осадчая поразила сияющим внешним видом без грамма макияжа.

Ранее Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве.

А до этого Катя Осадчая без макияжа поделилась грандиозными планами на лето. Телеведущая показала парочку фото с сыночком Ваней.

 

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