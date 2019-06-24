Як принцеса: Осадча блищала на Голос.Діти в пишній сукні з оголеними плечима

Телеведуча поцікавилася, за кого її підписники вболівають на шоу
Катя Осадча встигає скрізь, і на кожному заході захоплює стильними і ефектними образами. У неділю відбувся черговий випуск вокального шоу Голос.Діти, у якому його беззмінна ведуча блищала в дуже красивому платті. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Катя позувала в ніжно-блакитній сукні з пишною спідницею, прикрашеною оборками, і асиметричним вирізом, що оголював плечі. Вона доповнила образ чорними босоніжками на підборах, а волосся зібрала в красиву зачіску. В руках теледіва тримає сріблясту диско-кулю і завзято посміхається на тлі золотистого дощику.
У підпису Осадча зазначила, що її вражаюче вбрання - від українського бренду Pollardi.
"Ви дивитеся @golos.dity? За кого вболіваєте?" - написала ведуча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фолловери поділилися своїми фаворитами на проекті, а також залишили компліменти "принцессиному" образу Каті.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
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