Пример изысканности и элегантности: Елена Зеленская показала детали “эстонского образа”

Елена Зеленская и Владимир Зеленский посетили с официальным визитом Эстонию. В то время, пока у президента Украины был расписан ряд встреч с местными политиками и подписание важных документов о сотрудничества двух государств. Для первой леди Украины, как обычно, были запланированы “социальные встречи”. К примеру, Елена посетила роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы, а также ознакомилась с особенностями ухода за роженицами и новорожденными.

Конечно же, внимание украинских СМИ было в том числе приковано к образу Елены Зеленской. Первая леди в очередной раз продемонстрировала тонкое чувство стиля.

Для посещения женской клиники Елена выбрала деловой образ. Белоснежные широкие брюки со стрелками Елена сочетает с рыжей блузкой, заправленной в брюки. Блуза с длинными рукавами декорирована воротником-галстуком. На ножках - черные туфли. Получился хоть и деловой образ, но с оттенком “кэжуал”.

Елена Зеленская в Эстонии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На своей официальной instagram-страничке Зеленская опубликовала новые фото, на которых можно более детально рассмотреть ее образ. А также более детально рассказала о деталях своего официального визита.

Как выяснилось, женская клиника, в которой побывала Елена, является старейшим родильным домом в Эстонии.

“Здесь рождается четверть всех эстонских детей. Но, несмотря на свой почтенный возраст, клиника - сверхсовременная. Не только по оборудованию, но и по подходам”, - рассказывает Елена.

“Только представьте: если роды прошли без осложнений и состояние мамы и малыша в норме, рожениц отпускают домой уже через 6:00! А еще в Эстонии несколько лет назад запустили медицинскую информационную систему eHealth. Все данные о пациенте - диджитализовани. И даже процесс получения документов о рождении является автоматическим - акушер сразу вносит данные о новорожденном в базу и заказывает для малыша идентификационный код (аналог нашего свидетельства).

Отдельной гордостью женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больнице есть единственный в стране банк грудного молока. Благодаря ему недоношенных детей быстрее выхаживают. Обычная практика для Эстонии - партнерские роды, они являются частью культуры. Эстонцы говорят, что у них папы рожают вместе с мамами. Поэтому в родильных домах комфортно чувствуют себя не только женщины, но и мужчины, старшие дети, родственники. Для меня лично родильный дом - не больница. Это должно быть место покоя и умиротворения. Хочется, чтобы и в Украине везде, где новая жизнь появляется на свет, было именно так”, - подытожила Елена.