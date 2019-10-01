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Прекрасна з ніг до голови: Меган Маркл підкорила стильним виходом і стрункістю

Lite » Мода 01.10.2019 - 12:31
Прекрасна з ніг до голови: Меган Маркл підкорила стильним виходом і стрункістю
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня показала вельми вдалий образ

Герцоги Сассекські продовжують свій тур ПАР. Цього разу, правда, шляхи їх на час розділилися. Поки принц Гаррі подорожує по Ботсвані, Анголі і Малаві, вирішуючи свої питання, його знаменита дружина вирушила в Йоганнесбург. Тут 38-річна герцогиня відвідала креативний простір Victoria Yards, де зосереджене культурне життя міста, галереї і дизайнерські студії. Вона побувала в масі значущих місць: починаючи від майстерень ремісників і модельєрів, закінчуючи міським комплексом та ресторанами.

Прекрасна з ніг до голови: Меган Маркл підкорила стильним виходом і стрункістюПрекрасна з ніг до голови: Меган Маркл підкорила стильним виходом і стрункістю

Меган в Йоганнесбурзі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Вона обійшла всі павільйони, насолодилася музикою, спробувала місцеві частування, а також вона познайомилася з усіма майстрами. Окремо варто згадати зустріч з Джеймсом Делані – засновником власного бренду Tshepo, вельми популярного в ПАР. Він вручив Меган незвичайний подарунок: пару джинсів з вишивкою для малюка Арчі. До речі, дитина знаменитої мама залишилась під наглядом няньок.

Прекрасна з ніг до голови: Меган Маркл підкорила стильним виходом і стрункістюПрекрасна з ніг до голови: Меган Маркл підкорила стильним виходом і стрункістюПрекрасна з ніг до голови: Меган Маркл підкорила стильним виходом і стрункістю

Меган вибрала цього разу вдалий наряд (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для свого виходу вона обрала темно-синє плаття-сорочку. Цей фасон явно її фаворит, але якщо раніше вона часто піддавалася нападкам хейтеров через недосконалості фігури. То цього разу їм явно буде нічого сказати: сукня від канадського бренду Aritizia з розрізом посередині і низкою великих гудзиків, короткими рукавами і V-подібним вирізом зробила Меган візуально набагато більш стрункою і в цілому неймовірно стильною. Свою роль зіграли і яскраво-червоні босоніжки на низькому ходу від американської марки Everlane, через які образ став "ненудним". А також великі сережки-півкільця в африканському стилі.

Прекрасна з ніг до голови: Меган Маркл підкорила стильним виходом і стрункістюМеган з маленькими вихованцями студії (фото: instagram.com/sussexroyal)

Волосся, завите легкою хвилею, і легкий макіяж – фінальний штрих до одного з найбільш вдалих образів герцогині під час візиту в Південній Африці.

Нагадаємо, Меган вже встигла показати масу стильних нарядів в цій поїздці – найяскравіші пропонуємо подивитися тут. І напевно припасла на майбутні виходи пару незвичайних суконь!

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