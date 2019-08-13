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Она прекрасна! Деми Мур блистает в платье-вышиванке от украинского дизайнера

Lite » Мода 13.08.2019 - 12:58
Она прекрасна! Деми Мур блистает в платье-вышиванке от украинского дизайнера
Фото: Деми Мур (instagram.com/moore2d)

Актриса выбрала эффектный наряд изумрудного оттенка

Украинская вышитая одежда стала настоящим трендом по всему миру - уже немало знаменитостей появлялись на публике в вышиванках. Среди них Кэтрин Зета-Джонс, королева бурлеска Дита фон Тиз и другие. Известной любительницей подобных нарядов является также и голливудская актриса Деми Мур. На днях звезда продемонстрировала стильный образ, примерив эффектное платье-вышиванку от украинского дизайнера Виты Кин.

Снимком двукратная номинантка премии Золотой глобус поделилась на своей странице в Instagram. 56-летняя Деми запечатлена в длинной вышиванке изумрудного цвета. Она дополнила образ платком на голове и солнцезащитными очками, а также босоножками на низком ходу. В руках актриса держит свою любимую собачку Мерпл.

"Мерпл делает любой образ неотразимым. Но моему платью от Vita Kin это никак не вредит", - подписала фото кинозвезда.

Она прекрасна! Деми Мур блистает в платье-вышиванке от украинского дизайнера

Фото: Деми Мур (instagram.com/moore2d)

Фолловеры засыпали Деми комплиментами, называя ее настоящей красавицей и восхищаясь ее стильным луком.

"Прекрасна", "Потрясающая женщина", "Настоящая королева", "Как же мне нравится этот наряд", "Тебе очень идет этот цвет", "Похожа на гейшу", - пишут подписчики в комментариях.

Она прекрасна! Деми Мур блистает в платье-вышиванке от украинского дизайнера

Фото: Деми Мур (instagram.com/dailymoore)

Отметим, что согласно информации на официальном сайте, стоимость этого платья - 1750 долларов.

Наряд, который выбрала Мур, называется Shalimar и вдохновлен Садами Моголов, построенных императором Шах Джаханом, автором Тадж-Махала, отмечает Vogue. В одном из последних интервью дизайнер Вита Кин отметила, что в ее фокусе сейчас Африка и Азия, а вместо вышивки она теперь экспериментирует с искусством аппликации.

Она прекрасна! Деми Мур блистает в платье-вышиванке от украинского дизайнера

Платье Vita Kin (vogue.ua)

Напомним, что ранее Деми Мур уже появлялась на публике в наряде от украинского дизайнера Vita Kin. Актриса пришла на торжественное празднование 10-й годовщины брака Брюса Уиллиса с Эммой Хеминг в марте этого года в стильном желтом платье-вышиванке.

Она прекрасна! Деми Мур блистает в платье-вышиванке от украинского дизайнераФото: (instagram.com/dailymoore_)

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