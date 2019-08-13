Вона прекрасна! Демі Мур блищить в сукні-вишиванці від українського дизайнера

Актриса вибрала ефектний наряд смарагдового відтінку
Український вишитий одяг став справжнім трендом по всьому світу - вже чимало знаменитостей з'являлися на публіці у вишиванках. Серед них Кетрін Зета-Джонс, королева бурлеску Діта фон Тіз та інші. Відомою любителькою подібних нарядів є також і голлівудська актриса Демі Мур. Днями зірка продемонструвала стильний образ, примірявши ефектне плаття-вишиванку від українського дизайнера Віти Кін.
Знімком дворазова номінантка премії Золотий глобус поділилася на своїй сторінці в Instagram. 56-річна Демі відображена в довгій вишиванці смарагдового кольору. Вона доповнила образ хусткою на голові і сонцезахисними окулярами, а також босоніжками на низькому ходу. В руках актриса тримає свою улюблену собачку Мерпл.
"Мерпл робить будь-який образ чарівним. Але моїй сукні від Vita Kin це ніяк не шкодить", - підписала фото кінозірка.
Фото: Демі Мур (instagram.com/moore2d)
Фолловери засипали Демі компліментами, називаючи її справжньою красунею і захоплюючись її стильним луком.
"Прекрасна", "Приголомшлива жінка", "Справжня королева", "Як же мені подобається цей наряд", "Тобі дуже личить цей колір", "Схожа на гейшу", - пишуть підписники в коментарях.
Фото: Демі Мур (instagram.com/dailymoore)
Зазначимо, що згідно з інформацією на офіційному сайті, вартість цієї сукні - 1750 доларів.
Наряд, який обрала Мур, називається Shalimar і натхненний Садами Моголів, побудованих імператором Шах Джаханом, автором Тадж-Махала, зазначає Vogue. В одному з останніх інтерв'ю дизайнер Віта Кін зазначила, що в її фокусі зараз Африка і Азія, а замість вишивки вона тепер експериментує з мистецтвом аплікації.
Плаття Vita Kin (vogue.ua)
Нагадаємо, що раніше Демі Мур вже з'являлася на публіці у вбранні від українського дизайнера Vita Kin. Актриса прийшла на урочисте святкування 10-ї річниці шлюбу Брюса Вілліса з Еммою Хемінг в березні цього року в стильній жовтій сукні-вишиванці.
Фото: (instagram.com/dailymoore_)
Ми також повідомляли, що 71-річна мама Ілона Маска блиснула фігурою в костюмі від українського дизайнера Дар'ї Донець.
Раніше українська актриса Ольга Сумська позувала на пляжі в розкішній сукні-вишиванці червоного кольору.