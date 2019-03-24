Голливудская звезда засветилась в роскошном платье-вышиванке от украинского дизайнера

Фото: Деми Мур (instagram.com/demimooreofficial)

В ярком наряде актриса посетила празднование 10 годовщины брака бывшего мужа Брюса Уиллиса

Украинские бренды продолжают покорять мировые рынки, и все чаще в нарядах от отечественных дизайнеров можно заметить всемирно известных знаменитостей. Одной из них стала и голливудская актриса Деми Мур, которая была замечена в роскошном платье-вышиванке от Vita Kin.

В эффектном наряде она посетила вечеринку в честь 10-й годовщины свадьбы своего бывшего мужа Брюса Уиллиса с его второй женой Эммой Хеминг.

56-летняя Деми появилась там в роскошном желтом с белой вышивкой платье в пол из коллекции украинского дизайнера. Яркий образ звезда дополнила солнцезащитными очками, а длинные волосы оставила распущенными.

Фото: (instagram.com/dailymoore_)

На событии также присутствовали дочери 64-летнего Брюса Уиллиса от брака с Деми Мур – 30-летняя Румер, 27-летняя Скеаут Лара и 25-летняя Таллула. Румер опубликовала общее фото на своей страничке в Instagram.

Фото: (instagram.com/rumerwillis)

Девушки с удовольствием общались со всеми гостями и даже спели под гитару. Они также дружат с дочерьми актера от второго брака - малышками Эвелин и Мейбл. К слову, Брюс и Эмма повторно обменялись клятвами верности.

Напомним, что Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты с ноября 1987 года до октября 2000 года. После развода актриса взяла опеку над их тремя детьми, однако осталась в хороших отношениях с экс-супругом.

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