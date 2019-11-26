Что поможет подчеркнуть женственность: советы стилиста

Многие женщины хотят выглядеть более женственно и элегантно. Во время моды на оверсайз мы можем потеряться и не знать, что выбрать в магазине при обилии вещей. А сильное облегание это не выход из ситуации и к тому же неактуально. Стилист Алия Иссанова, которая ранее назвала главные цвета осени и зимы, рассказала на своей странице в Instagram, на какие вещи обращать внимание, чтобы мы могли подчеркнуть нашу женственность и при этом выглядеть актуально.

Итак, эксперт советует обратить внимание на следующие вещи:

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Викторианский стиль

Трендовый стиль этого года. Очень женственный и романтичный стиль. Но надо учитывать нюанс, если вы одеваете блузу в викторианском стиле, остальные вещи должны быть сдержанными.



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Воланы и оборки

Эти романтические декоры в одежде выделят любой образ. Обычный повседневный образ можно превратить в красивый и женственный наряд.



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Объемные рукава

Тренд на рукава буфы все ещё продолжается. Учитываем нюанс, что визуально можем увеличить плечи.



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Подчеркнутая талия

Этот год нас порадовал тем, что в моду обратно пришёл акцент на талию. Талию подчеркиваем ремнём. Выбираем средние и широкие ремни.

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

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Кружево

Строгому брючному костюму можно добавит женственность с помощью кружевного боди. Аксессуары и украшения должны быть минималистичными, чтобы образ был элегантным, а не вульгарным.



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Брюки палаццо

Эти брюки абсолютно идут всем. Визуально выгодно демонстрирует любую фигуру. Подчёркивают линию бёдер и талию.



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Фактура

Струящиеся, шелковистые ткани смотрятся очень женственно. Придают образу легкость, воздушность. Например атлас, шифон, велюр и.т.д.



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Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Аксессуары

В ход идут все трендовые украшения: крупные ободки, браслеты, часы, шейные платки на волосах. Такие детали сделают образ женственным и нежным.

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