Що допоможе підкреслити жіночність: поради стиліста

Багато жінок хочуть виглядати більш жіночно і елегантно. Під час моди на оверсайз ми можемо загубитися і не знати, що вибрати в магазині при великій кількості речей. А сильне облягання це не вихід із ситуації і до того ж неактуально. Стиліст Алія Іссанова, яка раніше назвала головні кольори осені і зими, розповіла на своїй сторінці в Instagram, на які речі звертати увагу, щоб ми могли підкреслити нашу жіночність і при цьому виглядати актуально.

Отже, експерт радить звернути увагу на наступні речі:

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Вікторіанський стиль

Трендовий стиль цього року. Дуже жіночний і романтичний стиль. Але треба враховувати нюанс, якщо ви одягаєте блузу у вікторіанському стилі, інші речі повинні бути стриманими.



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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Волани і оборки

Ці романтичні декори в одязі виділять будь-який образ. Звичайний повсякденний образ можна перетворити на красивий і жіночний наряд.



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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Об'ємні рукави

Тренд на рукави буфи все ще триває. Враховуємо нюанс, що можемо візуально збільшити плечі.



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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Підкреслена талія

Цей рік нас порадував тим, що в моду назад прийшов акцент на талію. Талію підкреслюємо ременем. Вибираємо середні і широкі ремені.

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

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Мереживо

Строгому брючному костюму можна додасть жіночності з допомогою мереживного боді. Аксесуари та прикраси повинні бути мінімалістичним, щоб образ був елегантним, а не вульгарним.



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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Штани палаццо

Ці штани йдуть абсолютно всім. Візуально вигідно демонструє будь-яку фігуру. Підкреслюють лінію стегон і талію.



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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Фактура

Хвилясті, шовковисті тканини виглядають дуже жіночно. Надають образу легкість. Наприклад атлас, шифон, велюр і. т. д.



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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Аксесуари

В хід йдуть всі трендові прикраси: великі каблучки, браслети, годинник, шийні хустки на волоссі. Такі деталі зроблять образ жіночним і ніжним.

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