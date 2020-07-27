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Как с помощью джинсов скорректировать фигуру: советы стилиста

Понедельник 27 июля 2020 16:46
Как с помощью джинсов скорректировать фигуру: советы стилиста
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала об основных правилах в выборе джинсов

Простые детали, аксессуары и умение комбинировать их между собой способны сделать даже самый скучный образ интересным и многослойным, а простые джинсы могут как подчеркнуть достоинства, так и выделить недостатки фигуры. Стилист Полина Рыжова рассказала, как разнообразить повседневный образ и справить фигуру с помощью джинсов.

Футболка и джинсы. Много кто любит этот простой, но скучный look. В центре внимания - джинсы скинни! Этот фасон сейчас не самый актуальный, но есть несколько секретов как можно преобразить образ:

  • добавляем актуальный жакет либо джемпер крупной вязки/кардиган, рубашку. Это прикроет зону паха и многослойность это всегда интересно!
  • футболка без надписей является базовой и будет сочетаться с многими вещами
  • слишком длинные джинсы и остроносая обувь говорит об устаревшем образе! Босоножки с тонкими ремешками и укорочеенные джинсы выглядят современно
  • аксессуары дополняют образ

Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов

Также стилист рассказала, как с помощью различных фасонов джинсов и деталей визуально исправить фигуру. Например, далеко разведенные карманы на джинсах способны визуально расширить зону бедер. Центрально разведенные карманы придают правильный объем ягодицам.

Карманы среднего размера уместны в большинстве случаев. От мини-карманов стоит отказаться. В случае широких бедер следует выбирать модели с большими карманами, чтобы прослеживалась соразмерность.

Как с помощью джинсов скорректировать фигуру: советы стилиста

Как с помощью джинсов скорректировать фигуру: советы стилиста

Как с помощью джинсов скорректировать фигуру: советы стилиста

Как с помощью джинсов скорректировать фигуру: советы стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/poli_ryzhova)

Ранее стилист Карина Каприэлова рассказала о трендовых сумках сезона.

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