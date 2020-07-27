Як за допомогою джинсів скорегувати фігуру: поради стиліста

Експерт розповіла про основні правила у виборі джинсів
Прості деталі, аксесуари і вміння комбінувати їх між собою здатні зробити навіть самий нудний образ цікавим і багатошаровим, а прості джинси можуть як підкреслити достоїнства, так і виділити недоліки фігури. Стиліст Поліна Рижова розповіла, як урізноманітнити повсякденний образ і справити фігуру за допомогою джинсів.
Футболка і джинси. Багато хто любить цей простий, але нудний look. У центрі уваги - джинси скінні! Цей фасон зараз не найактуальніше, але є кілька секретів, як можна перетворити спосіб:
Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів
Також стиліст розповіла, як за допомогою різних фасонів джинсів і деталей візуально виправити фігуру. Наприклад, далеко розведені кишені на джинсах здатні візуально розширити зону стегон. Центрально розлучені кишені додають правильний об'єм сідницям.
Кишені середнього розміру доречні в більшості випадків. Від міні-кишень варто відмовитися. У разі широких стегон слід вибирати моделі з великими кишенями, щоб простежувалася відповідність.
Ілюстративне фото (instagram.com/poli_ryzhova)
Раніше стиліст Карина Капріелова розповіла про трендові сумки сезону.