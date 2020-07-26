Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов

Стараясь подобрать идеальную модель, мы часто допускаем эти ошибки
Многие до сих пор совершают одни и те же ошибки, выбирая свою идеальную модель. Стилист Ксения Господинова перечислила на своей странице в Instagram топ-5 ошибок при выборе джинсов.
Как не нужно делать:
⠀
Джинсы не должны быть велики в талии.
Не стоит думать, что так будет удобнее заправлять в джинсы футболки и кардиганы — наоборот, вы только будете казаться шире.
⠀
Следите за тем, где расположены задние карманы.
Они должны быть четко на уровне ягодиц. Маленький секрет — большие карманы сделают ягодицы крупнее.
⠀
Выбирать джинсы неправильного размера — на размер меньше или 3 размера больше, заведомо плохая идея.
⠀
Всегда обращайте внимание на посадку.
Это важно в первую очередь для тех, кто пользуется онлайн шоппингом.
⠀
Слишком высокая талия не сделает вашу фигуру лучше, только нарушит гармонию.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Ранее мы писали, что была названа самая модная вещь лета 2020.