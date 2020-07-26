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Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов

Воскресенье 26 июля 2020 16:29
Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов
Иллюстративное фото (pexels.com)

Стараясь подобрать идеальную модель, мы часто допускаем эти ошибки

Многие до сих пор совершают одни и те же ошибки, выбирая свою идеальную модель. Стилист Ксения Господинова перечислила на своей странице в Instagram топ-5 ошибок при выборе джинсов.

Как не нужно делать:

Джинсы не должны быть велики в талии.

Не стоит думать, что так будет удобнее заправлять в джинсы футболки и кардиганы — наоборот, вы только будете казаться шире.

Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов

Следите за тем, где расположены задние карманы.

Они должны быть четко на уровне ягодиц. Маленький секрет — большие карманы сделают ягодицы крупнее.

Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов

Выбирать джинсы неправильного размера — на размер меньше или 3 размера больше, заведомо плохая идея.


Всегда обращайте внимание на посадку.

Это важно в первую очередь для тех, кто пользуется онлайн шоппингом.

Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов

Слишком высокая талия не сделает вашу фигуру лучше, только нарушит гармонию.

Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее мы писали, что была названа самая модная вещь лета 2020.

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