ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полуобнаженная в постели: Ирина Шейк показала роскошное тело в откровенном наряде

Lite » Мода 25.11.2019 - 22:17
Полуобнаженная в постели: Ирина Шейк показала роскошное тело в откровенном наряде
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя звезда поделилась соблазнительным кадром

Ирина Шейк, которая недавно стала лицом новой коллекции итальянского бренда Falconeri, уже не раз радовала поклонников образами в новинках марки. Съемка, которая проходила в Исландии среди льдов, получилась весьма горячей. Модель примерила свитера, кофты и другие теплые вещи, при этом представ с голыми ногами и плечами. Но помимо рекламной кампании, Ирина старается рекламировать вещи и в реальной жизни. К примеру, на днях она решила преподнести их в ином свете, показав новую порцию жарких кадров.

Полуобнаженная в постели: Ирина Шейк показала роскошное тело в откровенном нарядеИрина соблазняет поклонников (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина опубликовала фото, где лежит на кровати в домашней обстановке. На девушке надета только черная кофточка на пуговицах с внушительным декольте, а под ней видно нижнее белье. Одежда только подчеркнула пышную грудь и совершенные формы знаменитой красавицы. Завершают образ золотые серьги и тонкая цепочка. Волосы, которые соблазнительно рассыпались, уложены в легкие волны, а макияж сделан с акцентом на свежесть и сияние кожи, с подчеркнутой линией бровей и чувственными губами. "Ленивые дни в моем новом ультрамягком кашемировом свитере Falconeri", – добавила она подпись. А поклонники в свою очередь засыпали ее эмодзи и комплиментами.

Полуобнаженная в постели: Ирина Шейк показала роскошное тело в откровенном наряде

Ирина обожает сексуальные образы (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, на днях Шейк показала еще один откровенный кадр. Модель примерила белый кроп-топ с соблазнительным вырезом, рваные джинсы и кожаную куртку. Завершили образ высокие сапоги со змеиным принтом. Ирина сидит на фоне стены, надпись на которой гласит: "Что-то странное случилось здесь". По всей видимости, фото сделал Рикардо Тиши – один из самых лучших ее друзей. В сториз она добавила пару кадров-репостов в том же наряде и обстановке.

Полуобнаженная в постели: Ирина Шейк показала роскошное тело в откровенном нарядеИрина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Икона стиля: Ирина Шейк демонстрирует идеальную фигуру в бежевом total look от Burberry Горячо! Ирина Шейк и Стелла Максвелл восхитили сексуальными телами в пикантных нарядах
Новости Украины Ирина Шейк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь