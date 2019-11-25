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Напівоголена в ліжку: Ірина Шейк показала розкішне тіло у відвертому вбранні

Lite » Мода 25.11.2019 - 22:17
Напівоголена в ліжку: Ірина Шейк показала розкішне тіло у відвертому вбранні
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна зірка поділилася спокусливим кадром

Ірина Шейк, яка нещодавно стала обличчям нової колекції італійського бренду Falconeri, вже не раз радувала шанувальників образами у новинках марки. Зйомка, що проходила в Ісландії серед льодів, вийшла досить гарячою. Модель приміряла светри, кофти та інші теплі речі, при цьому поставши з голими ногами і плечима. Але крім рекламної кампанії, Ірина намагається рекламувати речі і в реальному житті. Приміром, днями вона вирішила піднести їх в іншому світлі, показавши нову порцію жарких кадрів.

Напівоголена в ліжку: Ірина Шейк показала розкішне тіло у відвертому вбранніІрина спокушає прихильників (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина опублікувала фото, де лежить на ліжку в домашній обстановці. На дівчині надіта тільки чорна кофточка на гудзиках з великим декольте, а під нею видно спідню білизну. Одяг тільки підкреслила пишні груди і досконалі форми знаменитої красуні. Завершують образ золоті сережки і тонка ланцюжок. Волосся, що спокусливо розсипалося, покладені в легкі хвилі, а макіяж зроблений з акцентом на свіжість і сяйво шкіри, з підкресленою лінією брів і чуттєвими губами. "Ледачі дні у моєму новому ультрам'якому кашемировом светрі Falconeri", – додала вона підпис. А шанувальники у свою чергу засипали її емодзі і компліментами.

Напівоголена в ліжку: Ірина Шейк показала розкішне тіло у відвертому вбранні

Ірина обожнює сексуальні образи (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, днями Шейк показала ще один відвертий кадр. Модель приміряла білий кроп-топ зі спокусливим вирізом, рвані джинси та шкіряну куртку. Завершили образ високі чоботи зі зміїним принтом. Ірина сидить на тлі стіни, напис на якій свідчить: "Щось дивне сталося тут". По всьому, фото зробив Рікардо Тіші – один з найкращих її друзів. У сторіз вона додала пару кадрів-репостов у тому ж вбранні і обстановці.

Напівоголена в ліжку: Ірина Шейк показала розкішне тіло у відвертому вбранніІрина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

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Новини України Ірина Шейк
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