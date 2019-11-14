Полуобнаженная и в компании любимого: Дженнифер Лопес блистает в новой гламурной съемке

Дженнифер Лопес обожает стильные вещи, а потому с удовольствием приняла приглашение австралийского бренда Quay Australia принять участие в рекламе новой линии. Первая коллаборация состоялась еще в марте. "Солнцезащитные очки всегда были тем аксессуаром, с помощью которого я могу выразить себя. Я ношу их и в спортзале, и на красной дорожке. Эта коллекция идеально отражает спортивный, но в то же время сексуальный и гламурный стиль, который мне нравится", – говорила звезда о первой совместной коллекции.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/quayaustralia)

И вот несколько часов назад звезда продемонстрировала новую съемку. В рекламной кампании она предстала вместе со своим возлюбленным и будущим мужем, 44-летним бейсболистом Алексом Родригесом. Фотосессия в гламурном стиле вышла весьма провокационной. Певица примерила несколько стильных нарядов, оголяющих ее совершенное тело. Блестящий костюм – кроп-топ и высокие брюки, пиджак с принтом питона, надетый на голое тело, объемный свитер со спущенной линией плечей… Практически в каждом кадре можно увидеть оголенное тело Дженнифер. И конечно, на всех фото она позирует в стильных солнцезащитных очках из новой линии. Алекс в съемке примерил наряд более скромный: на всех кадрах он предстал в черном свитере и брюках, а также коричневом пиджаке.

Певица выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/jlo)

50-летняя звезда выглядит, как всегда, молодой и сексуальной, за что получила массу приятных слов от фолловеров. Она опубликовала у себя на странице несколько кадров, пригласив всех переходить на сайт для покупки новинок.

Напомним, недавно Дженнифер отправилась на прогулку с 11-летней дочерью Эмми. Мама и дочь выглядели так стильно и мило, что фото облетели все порталы, еще раз утвердив Лопес в статусе иконы стиля и идеальной мамы.