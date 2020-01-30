Полуголая в воде: Белла Хадид блеснула стройным телом в "мокрой" съемке

Белла Хадид – одна из самых востребованных моделей современности, которая буквально не успевает хвастаться своими достижениями. Только вчера, 29-го января, звезда показала провокационную съемку для Love magazine. А сегодня уже блистает в новой рекламной кампании. Она стала стала лицом коллекции MISSONI SS 2020.

Белла Хадид в новой съемке (фото: instagram.com/bellahadid)

В фотосессии она приняла участие вместе со знаменитым манекенщиком Обри О'Махони (Aubrey O'Mahony). Съемка проходила в Сардинии на берегу моря и получилась весьма «горячей»: младшая Хадид вместе со своим партнером лежат на берегу в воде, обнимаясь.

Модель в новых вещах марки (фото: instagram.com/bellahadid)

23-летняя модель примерила трендовые вещи из новой коллекции. На одном снимке она красуется в соблазнительном купальнике с рюшами на лифе. На втором примерила полосатую блузу, а также золотистый жилет. Идеальным дополнением образов стали крупные металлические серьги, цепочки и браслеты. А изюминкой – прическа Беллы. Волосы ей заплели в косички, собрав их на макушке в до сих пор трендовую «луковку». Все тело Беллы покрыто золотистым загаром, который подчеркнул рельеф фигуры знаменитой красотки.

Белла для Miu Miu (фото: instagram.com/bellahadid)

Также недавно Белла снялась для еще одного гиганта индустрии – Miu Miu, став лицом кампании SS2020. Для этой съемки Белле придумали довольно «скромный» образ. Она одета в телесного оттенка платье с оборками, облегающее по всей длине. На лице – минимум макияжа, подстриженные волосы слегка растрепаны. Таким образом, ничто не отвлекает внимание от главной детали фотосессии – золотистой сумки из новой коллекции, которую модель нежно прижимает к себе.

Напомним, недавно Белла взяла участие в юбилейном показе культового бренда Jean-Paul Gauthier. В числе других моделей фееричного шоу были Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Дита фон Тиз и многие другие.