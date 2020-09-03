Полуголая Ким Кардашьян в пикантных винтажных образах восхитила сеть красотой

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда покорила сеть

Ким Кардашьян – большая любительница светских выходов в роскошных нарядах и эффектных образах. Сейчас, пока мир еще не вернулся к привычному графику регулярных вечеринок и презентаций, она радует поклонников архивными фото. В этот раз 39-летняя звезда решила вспомнить знаковые аутфиты в вещах своего любимого дизайнера Тьерри Мюглера. Ким запостила целую галерею, где предстала в соблазнительных и порой провокационных луках. Свои фото она сопроводила кадрами из старых показов, где сейчас уже винтажные наряды демонстрируют другие модели.

Звезда приятно удивила подписчиков (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Просто благодарственный пост @manfredthierrymugler! Для меня было честью примерить и одеть так много разных его образов, так что мне просто пришлось поделиться некоторыми из его волшебных произведений и этими подходящими фотографиями. Люблю тебя, Манфред!», – написала Кардашьян.

Ким Кардашьян поразила сеть красотой (фото: instagram.com/kimkardashian)

На первом она предстала в трусиках и корсете, которые подчеркнули ее знаменитые формы и изгибы. На втором примерила соблазнительное платье в бельевом стиле на тонких бретельках ассиметричного кроя, оголяющее грудь. На третьем она запечатлена в облегающем полупрозрачном комбинезоне с золотистым узором, полностью оголившем грудь супруги Канье Уэста. Еще один наряд превратил Ким в мифическую богиню: она позирует в прозрачном платье из блестящей ткани на одно плечо.

Пост имел огромный успех у подписчиков знаменитости, собрав более 2 миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев. Особенно много внимания они уделили роскошному телу телезвезды и ее умению преподнести любую одежду.