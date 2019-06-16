"Сукня — бомба": Катя Осадча захопила розкішним вбранням від українського дизайнера

Ведуча заворожила ефектним образом на тлі карпатських гір
Катя Осадча не сидить на місці - не встигла телеведуча повеселитися, ну і попрацювати заодно на Балі квітів в стильній квітчастій сукні, як вирушила в нову подорож - на цей раз в Карпати. Спочатку вона прогулялася по рідному місту свого чоловіка Юрія Горбунова - Івано-Франківську, після чого поїхала в гори. На своїй сторінці в Instagram теледіва показала свій розкішний образ.
Катя позувала на фоні мальовничих карпатських гір в не менш вражаючому вбранні - вона приміряла стильне плаття в підлогу від українського дизайнера Юлії Магдич. Бордовий наряд прикрашений геометричними візерунками і рукавами жовтого кольору, що надає образу яскравості і ще більше ефектності. Ведуча доповнила його босоніжками на підборах і коронним капелюшком.
"Неймовірні Карпати! Щоразу не можу намилуватися краєвидами", - поділилася Осадча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Підписники залишилися в захваті від розкішного вбрання знаменитості і поспішили залишити свої захоплені відгуки.
Серед них, до речі, виявилася і співачка Оля Полякова.
"Яка ти гарна", - написала вона.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча умилила прогулянкою на батьківщині чоловіка - місті Івано-Франківську.
Раніше Катя Осадча зачарувала ніжним образом в білосніжній сукні на презентації нового проекту в київському аеропорту "Бориспіль".