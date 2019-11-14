В пиджаке на голое тело: Эмили Ратаковски блеснула обнаженной грудью и стальным прессом

Эмили Ратаковски на днях представила новую коллекцию собственного бренда Inamorata. В это раз она предложила поклонникам коллекцию костюмов, состоящих из удлиненного пиджака и мини-юбки с высокой посадкой. Ансамбли представлены в нескольких оттенках: нежно-голубой, который Эмили продемонстрировала первым, бежево-кремовый, винного цвета, а также черный. Все они уже представлены на сайте и стоят $135.00. "Смотреться шикарно. Быть горячим! Наше любимое произведение Inamorata – ответ культовой классике", – так охарактеризовали новое творение марки на сайте.

Эмили в новом костюме (фото: instagram.com/emrata)

Демонстрировать костюмы Эмили Ратаковски решила сама. Причем выбрала свой любимый способ – провокационный. Пиджак она надела на голое тело, а потому ее пышная грудь и безупречный пресс – главная изюминка всех картинок, помимо, разумеется, самих новинок. Дополнять образ 28-летняя модель предлагает утонченными босоножками, классической сумочкой, крупными часами и серьгами-кольцами. Также Эмили показала еще пару беспроигрышных сочетаний: с белыми кроссовками и сумочкой на цепочке, а также со светло-бежевыми сапожками и лакированной сумочкой-клатчем.

Девушка создала костюмы в 4-х оттенках (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, свой бренд Эмили создала уже давно. С тех пор она – главная модель всех линий. В купальниках всех расцветов и фасонов девушка красуется на своей странице в Instagram, а также обожает будоражить публику, появляясь в них на светских ивентах. К примеру, на Fashion Media Awards, где ей вручили награду как лучшему предпринимателю, она явилась в костюме и верхней части бикини. Так что откровенные и даже полуобнаженные выходы мало кого удивляют.

Зато поклонники не устают восхищаться красотой и смелостью Эмили, что весьма позитивно влияет на продажи. Так, большинство костюмов из новой коллекции в размерах S и XS уже разошлись.

Рекламировать их она взялась сама (фото: instagram.com/emrata)