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Співачка Рита Ора стала обличчям модного бренду: яскраві фото

Lite » Мода 15.01.2019 - 17:58
Співачка Рита Ора стала обличчям модного бренду: яскраві фото
Фото: Рита Ора (escada.com)

На думку дизайнера, співачка ідеально втілює новий імідж марки

Відома британська співачка і актриса косоварского походження Рита Ора стала новим обличчям і посланницею знаменитого модного бренду Escada. На думку креативного директора марки Найла Слоуна, вона є ідеальним втіленням нового іміджу бренду - яскравою, креативною, незалежною і безстрашною сучасною жінкою. Про це повідомляє Daily Mail.

"Вона знає, чого коштує, вона йде своєю дорогою. Вона впевнена в собі, талановита і наділена чудовим почуттям гумору. Все це робить її справжньою жінкою Escada", - зазначив Слоун.

Співачка Рита Ора стала обличчям модного бренду: яскраві фотоСпівачка Рита Ора стала обличчям модного бренду: яскраві фото

Фото: Рита Ора (escada.com)

Сама 28-річна Рита опублікувала кілька кадрів з рекламної кампанії на своїй сторінці в Instagram і подякувала марці за таку честь.

"Я так схвильована і горда бути новим обличчям ESCADA. Ця кампанія - про сильні кольори, сильні послання і сильних жінок", - написала Ора.

Співачка Рита Ора стала обличчям модного бренду: яскраві фотоСпівачка Рита Ора стала обличчям модного бренду: яскраві фото

Фото: Рита Ора (escada.com)

Для зйомок нової кампанії співачка приміряла предмети з весняно-літньої колекції в дусі 80-х: яскраві піджаки з блискучих тканин, шовкові блузи, худі з графічними принтами, сукні, прикрашені логотипом, і велику біжутерію із золотистого металу.

Співачка Рита Ора стала обличчям модного бренду: яскраві фотоСпівачка Рита Ора стала обличчям модного бренду: яскраві фотоСпівачка Рита Ора стала обличчям модного бренду: яскраві фото

Фото: Рита Ора (escada.com)

Нагадаємо, відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера.

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