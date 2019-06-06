Первая во всем: Елена Зеленская блистает в Брюсселе в стильном классическом образе

Елена Зеленская совершила визит в военный госпиталь
Елена Зеленская на днях в сопровождении мужа – новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского – отправилась в Брюссель с официальным визитом. И одна из миссий, с которой первая леди справляется на отлично – восхищать своими стильными нарядами. Так, вчера она буквально взорвала сеть элегантным и в то же время практичным образом, созданным для нее украинским брендом SIX.
Несколько часов назад она порадовала новым луком. Для визита в военный госпиталь она выбрала классический наряд: черные укороченные брюки со стрелками и высокой посадкой, а также нежно-голубого оттенка полупрозрачная блуза с пышными рукавами-фонариками и необычным воротником. Завершают образ бежевые лодочки на шпильках, легкий макияж в натуральных тонах, а также лаконичная укладка.
"Сегодня в рамках официального визита посетила военный госпиталь им. Королевы Астрид, где проходят реабилитацию украинские военные – майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук. Наши ребята –настоящие молодцы! Бельгийские медики очень хвалят их за выдержку и волю к победе :) Спасибо бельгийским специалистам и лично директору госпиталя полковник Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за заботу и отношение к украинским военным", – подписала Елена серию кадров.
Сеть тут же взорвалась многочисленными комментариями:
Нужно отмеить, что Елена с первых дней заслужила народную любовь и одобрение модных критиков. В сети неустанно обсуждают, что такой красивой первой леди в Украине не было давно. Да и женам глав других государств она легко составила "стильную" конкуренцию.