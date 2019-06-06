Первая во всем: Елена Зеленская блистает в Брюсселе в стильном классическом образе

Елена Зеленская на днях в сопровождении мужа – новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского – отправилась в Брюссель с официальным визитом. И одна из миссий, с которой первая леди справляется на отлично – восхищать своими стильными нарядами. Так, вчера она буквально взорвала сеть элегантным и в то же время практичным образом, созданным для нее украинским брендом SIX.

Елена Зеленская в Брюсселе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Несколько часов назад она порадовала новым луком. Для визита в военный госпиталь она выбрала классический наряд: черные укороченные брюки со стрелками и высокой посадкой, а также нежно-голубого оттенка полупрозрачная блуза с пышными рукавами-фонариками и необычным воротником. Завершают образ бежевые лодочки на шпильках, легкий макияж в натуральных тонах, а также лаконичная укладка.

Елена посетила военный госпиталь (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сегодня в рамках официального визита посетила военный госпиталь им. Королевы Астрид, где проходят реабилитацию украинские военные – майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук. Наши ребята –настоящие молодцы! Бельгийские медики очень хвалят их за выдержку и волю к победе :) Спасибо бельгийским специалистам и лично директору госпиталя полковник Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за заботу и отношение к украинским военным", – подписала Елена серию кадров.

Владимир и Елена Зеленские с детьми (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Сеть тут же взорвалась многочисленными комментариями:

Самая красивая! Кто за?

Вы – пример первой леди, лучшая за всю историю Украины

Во всем следуете за Владимиром, помогаете и ему, и людям вокруг. Леночка, вы лучшая!

Первая леди, красавица, молодец

Идеальная первая леди, за которую не стыдно

Невероятно красивая первая леди

Молодец, Елена! Так приятно видеть, что вы этим интересуетесь

Интересно наблюдать за такой первой леди)

Вы невероятный человек

Какая же вы красивая, просто волшебная

Да хоть и босиком бы были! Какая же у нас красивая первая леди

Какая же Вы красивая и стильная

Нужно отмеить, что Елена с первых дней заслужила народную любовь и одобрение модных критиков. В сети неустанно обсуждают, что такой красивой первой леди в Украине не было давно. Да и женам глав других государств она легко составила "стильную" конкуренцию.